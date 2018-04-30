Netanyahu: İran'ın gizli nükleer silah programına dair yeni kanıtlarımız var

Basın toplantısı düzenleyen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran'ın nükleer anlaşmaya rağmen gizli nükleer silah programının bulunduğunu, buna dair ellerinde kanıt olduğunu iddia etti.

BM Güvenlik Konesyi'nin 5 daimi üyesi artı Almanya'nın (5+1) İran'la uzun yıllar süren müzakerelerin ardından 2015 yılında vardıkları nükleer anlaşmayı başından beri sabote etmek için elinden geleni ardına koymayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bu kez ABD'in Irak'ı işgal etmesinden önce Saddam'ın olmayan kitle imha silahlarıyla ilgili sunumlarını hatırlatan bir şovla uluslararası kamuoyunun karşısına çıktı.

Ortadoğu'da nükleer silah sahibi olan tek ülkenin lideri, İran'ın gizli nükleer silah faaliyetlerine dair ellerinde yeni ve somut deliller olduğunu, İran'ın nükleer arşivinin kopyalarını ele geçirdiklerini iddia etti.

İsrail lideri, 'İran yönetiminin daha önce hiç nükleer silah geliştirmeye çalışmadığını savunduğunu, ama ele geçirdikleri yarım ton İran belgesinin geçmiş nükleer silah programlarını kanıtladığını' öne sürdü.

'Ele geçirdikleri 100 binden fazla belgenin nükleer anlaşmanın yalanlar üzerine kurulu olduğunu kanıtladığını' ortaya atan Netanyahu, 'ellerindeki belgelerin İran'ın tüm dünyaya yalan söylediğini kanıtladığı' iddiasında ısrar etti.

Arka tarafa klasörlerin dizildiği bir kütüphane koyan ve büyük ekradan PowerPoint programıyla fotoğraflar ve videolar gösteren İsrail lideri, İngilizce konuşarak sunum yaptı.

Netanyahu'nun şovunun büyük kısmı, geçmişteki nükleer çalışmalarla İran'ın bunu örtbas çabalarıyla ilgili iddialara dayandı. Ama hızını alamayan İsrail lideri, bu falliyetlerin 2015'te anlaşmanın imzalanmasından sonra da devam ettiğini iddia ederken şunları söyledi:

''2015'te anlaşmayı imzalamasının ardından İran gizli dosyalarını saklama çabalarını yoğunlaştırdı. 2017 yılında nükleer silah arşivini Tahran'ın Şorabad bölgesinde çok gizli bir yere taşıdı.''

Amad kod adlı gizli bir proje olduğundan, proje 2003'te rafa kaldırılsa da saha çalışmalarının devam ettiğinden söz eden Netanyahu, ''2015 anlaşmasından sonra bile İran gelecekte kullanmak üzere nükleer silah bilgisini korumaya ve genişletmeye devam etti'' dedi. Ancak böyle olsa bile burada neyin suç teşkil ettiğine açıklık getirmedi.

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama'nın büyük emek harcadığı ve BM Güvenlik Konseyi'nin onayladığı İran'la nükleer anlaşmayı çöpe atmak için her yolu deniyor. Anlaşmayı uzatıp uzatmamakla ilgili bundan sonraki kararını 12 Mayıs'ta açıklayacak olan Trump, Netanyahu'nun sunumunu kısmen izlediğini ve iyi bulduğunu belirtti.

Netanyahu'nun sunumunun ve son gelişmelerin İran anlaşmasıyla ilgili yüzde 100 haklı olduğunu gösterdiğini dile getiren Trump, İran'ın davranışlarının kabul edilebilir olmadığını, füze denemeleri yapan İran'ın bir köşde rahat durmadığını ifade etti. Ancak İran'la anlaşmadan çekilip çekilmeyeceği sorusunda doğrudan cevap vermeyen Trump, ABD'nin çekilse bile gerçek bir anlaşmayı yeniden müzakere edebileceğinden söz etti. Anlaşma uyarınca İran'a yaptırımların kalkmasından ABD'nin bir kazancı olmadığını da söyledi.