Putin ve Netanyahu, İran'ın 'gizli nükleer programını' görüştü

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayarak İran'ın 'gizli nükleer silah programı' ile ilgili ellerinde olduğunu iddia ettiği kanıtlarla ilgili bilgi verdiğini belirtti.

İsrail Başbakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün akşam Başbakan Benyamin Netanyahu, İran'ın nükleer silah programıyla ilgili evrakları açıkladıktan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü" ifadelerine yer verdi.

© REUTERS / Amir Cohen Netanyahu: İran'ın gizli nükleer silah programına dair yeni kanıtlarımız var

Açıklamada, "İki lider, Suriye'deki durumu değerlendirdi ve en kısa zamanda görüşme konusunda anlaştı" dendi.

PUTİN: TÜM TARAFLAR İRAN ANLAŞMASINA SIKI SIKIYA UYMALI

Putin ve Netanyahu arasında telefon görüşmesinin gerçekleştirildiğini doğrulayan Kremlin, "İsrail tarafının girişimiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. İsrail Başbakanı'nın bugün yaptığı açıklama da dikkate alınarak İran nükleer programıyla ilgili Ortak Kapsamlı Eylem Planı etrafında dönen durum ele alındı. Vladimir Putin, Rusya'nın bu konudaki konumunu teyit ederek, uluslararası istikrar ve güvenliğin sağlanması açısından büyük önem taşıyan planın tüm taraflarca sıkı sıkıya uygulanması gerektiğini vurguladı" açıklamasında bulundu.

Bugün basın toplantısı düzenleyen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran'ın nükleer anlaşmaya rağmen gizli nükleer silah programının bulunduğunu, buna dair ellerinde kanıt olduğunu iddia etmişti.

İsrail lideri, 'İran yönetiminin daha önce hiç nükleer silah geliştirmeye çalışmadığını savunduğunu, ama ele geçirdikleri yarım ton İran belgesinin geçmiş nükleer silah programlarını kanıtladığını' öne sürmüştü. 'Ele geçirdikleri 100 binden fazla belgenin nükleer anlaşmanın yalanlar üzerine kurulu olduğunu kanıtladığını' ortaya atmıştı.