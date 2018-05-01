Kayıt
11:30 01 Mayıs 2018
Ankara+ 26°C
İstanbul+ 14°C
Canlı Yayın
    Arama
    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cavad Zarif

    İran Dışişleri Bakanı Zarif, Netanyahu'yu 'yalancı çobana' benzetti

    © Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 20

    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün düzenlediği basın toplantısında İran'ın nükleer anlaşmaya rağmen gizli nükleer silah programının bulunduğunu iddia eden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu 'Tahran'a yönelik eski suçlamaları tekrarlayan yalancı çobana' benzetti.

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Tel Aviv'de İran'ın nükleer programına dair iddialarla ilgili basın toplantısı düzenledi, 30 Nisan 2018.
    © REUTERS / Amir Cohen
    Netanyahu: İran'ın gizli nükleer silah programına dair yeni kanıtlarımız var
    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun İran'ı yıllarca gizlice nükleer silah geliştirmeye çalışmakla ve 2015'teki nükleer anlaşmanın imzalanmasından sonra da nükleer silah geliştimeyle ilgili bilgileri saklamak ve geliştirmekle  suçlayan Netayahu'ya yanıt verdi. 

    Twitter adresinden mesaj paylaşan Zarif "Yalancı çoban yine iş başında. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki karikatür fiyaskosu da azmini kıramadı. Artık sadece küçük bir kesimi kandırabilirsin" dedi.

    ​Zarif bu mesajıyla Netanyahu'nun 2012'de BM Genel Kurulu'nda üzerinde çizgi filmlerden fırlamış gibi gözüken ve bir nükleer bombayı temsil eden çizimin bulunduğu dövizle birlikte yaptığı sunuma atıf yaptı.

    Netanyahu sunum sırasında İran'ın uranyum zenginleştirerek nükleer bomba elde etmede son aşamaya yaklaştığını iddia etmiş ve elindeki kırmızı kalemle dövizin üzerini çizerek "İran'ın uranyum zenginleştirme çabaları konusunda kırmızı çizgi çizilmeli" ifadelerini kullanmış, 

    ZARİF: TRUMP ANLAŞMAYI ORTADAN KALDIRMAK İÇİN ESKİ İDDİALARIN ÜZERİNE ATLIYOR

    Mike Pompeo
    © Flickr/ Gage Skidmore
    Pompeo: İsrail'in sunduğu belgeler İran'ın 'gizli nükleer programı' olduğunu kanıtlıyor
    Zarif, Netanyahu'nun sunumunun ve son gelişmelerin İran anlaşmasıyla ilgili yüzde 100 haklı olduğunu gösterdiğini dile getiren ABD Başkanı Donald  Trump'a da Twitter'dan yanıt verdi.

    İran ile yapılan nükleer anlaşmanın yenilenmemesi halinde ülkesini anlaşmadan çekmekle tehdit eden Trump, 'İran'ın davranışlarının kabul edilebilir olmadığını ve füze denemeleri yapan İran'ın bir köşede rahat durmadığını' ifade etmişti.

    Zarif yanıtında "Başkan Trump, anlaşmayı ortadan kaldırmak için Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA) çoktan gündeminden çıkmış eski iddiaların üzerine atlıyor. Ne kadar da uygun. Yalancı çoban tarafından dile getirilen bu koordine istihbarat iddiaları 12 Mayıs'ın hemen birkaç gün öncesine denk geldi. Ama Trump'ın kutlamaya başlamaktaki aceleciliği tüm gizliliği ortadan kaldırdı" dedi.

    İran'ın Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Arakçı da Netanyahu'yu 'asılsız ve çocukca bir oyun oynamakla' suçladı.

    Netanyahu'nun iddialarının  IAEA tarafından yanlış olduğunun kanıtlandığını söyleyen Arakçı, Netanyahu'nun amacının nükleer anlaşma ile ilgili vermesi beklenen Trump'ın kararını etkilemeye çalışmak olduğunu savundu.

    Netanyahu'nun suçlamalarını umursamadıklarını da söyleyen Arakçı, ABD Başkanı'nın gelecekte nükleer anlaşma hakkında vereceği kararla ilgili olarak her senaryoya hazırlıklı olduğunu ifade etti.

    İlgili konular:

    AB'den Netanyahu'ya İran cevabı: Tek yetkili kurum Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı
    Putin ve Netanyahu, İran'ın 'gizli nükleer programını' görüştü
    Netanyahu bu gece İran'la ilgili 'dramatik bir açıklama' yapacak
    Etiketler:
    Donald Trump, Benyamin Netanyahu, ABD, İsrail, İran
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Gelin, gelinlik, evlilik, nişan, nikah
    İzmirli modacı, ekolojik gelinlik tasarladı
    Karikatür
    Batı ülkeleri kimyasal saldırıyı yalanlayan tanıklara nasıl tepki verdi?
    SVD
    Sade, güvenilir ve ölümcül: Otomatik Dragunov tüfeği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam