İran Dışişleri Bakanı Zarif, Netanyahu'yu 'yalancı çobana' benzetti

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün düzenlediği basın toplantısında İran'ın nükleer anlaşmaya rağmen gizli nükleer silah programının bulunduğunu iddia eden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu 'Tahran'a yönelik eski suçlamaları tekrarlayan yalancı çobana' benzetti.

© REUTERS / Amir Cohen Netanyahu: İran'ın gizli nükleer silah programına dair yeni kanıtlarımız var

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun İran'ı yıllarca gizlice nükleer silah geliştirmeye çalışmakla ve 2015'teki nükleer anlaşmanın imzalanmasından sonra da nükleer silah geliştimeyle ilgili bilgileri saklamak ve geliştirmekle suçlayan Netayahu'ya yanıt verdi.

Twitter adresinden mesaj paylaşan Zarif "Yalancı çoban yine iş başında. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki karikatür fiyaskosu da azmini kıramadı. Artık sadece küçük bir kesimi kandırabilirsin" dedi.

BREAKING: The boy who can't stop crying wolf is at it again. Undeterred by cartoon fiasco at UNGA. You can only fool some of the people so many times. pic.twitter.com/W7saODfZDK — Javad Zarif (@JZarif) April 30, 2018

​Zarif bu mesajıyla Netanyahu'nun 2012'de BM Genel Kurulu'nda üzerinde çizgi filmlerden fırlamış gibi gözüken ve bir nükleer bombayı temsil eden çizimin bulunduğu dövizle birlikte yaptığı sunuma atıf yaptı.

Netanyahu sunum sırasında İran'ın uranyum zenginleştirerek nükleer bomba elde etmede son aşamaya yaklaştığını iddia etmiş ve elindeki kırmızı kalemle dövizin üzerini çizerek "İran'ın uranyum zenginleştirme çabaları konusunda kırmızı çizgi çizilmeli" ifadelerini kullanmış,

ZARİF: TRUMP ANLAŞMAYI ORTADAN KALDIRMAK İÇİN ESKİ İDDİALARIN ÜZERİNE ATLIYOR

Zarif, Netanyahu'nun sunumunun ve son gelişmelerin İran anlaşmasıyla ilgili yüzde 100 haklı olduğunu gösterdiğini dile getiren ABD Başkanı Donald Trump'a da Twitter'dan yanıt verdi.

İran ile yapılan nükleer anlaşmanın yenilenmemesi halinde ülkesini anlaşmadan çekmekle tehdit eden Trump, 'İran'ın davranışlarının kabul edilebilir olmadığını ve füze denemeleri yapan İran'ın bir köşede rahat durmadığını' ifade etmişti.

Zarif yanıtında "Başkan Trump, anlaşmayı ortadan kaldırmak için Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA) çoktan gündeminden çıkmış eski iddiaların üzerine atlıyor. Ne kadar da uygun. Yalancı çoban tarafından dile getirilen bu koordine istihbarat iddiaları 12 Mayıs'ın hemen birkaç gün öncesine denk geldi. Ama Trump'ın kutlamaya başlamaktaki aceleciliği tüm gizliliği ortadan kaldırdı" dedi.

Pres. Trump is jumping on a rehash of old allegations already dealt with by the IAEA to “nix” the deal. How convenient. Coordinated timing of alleged intelligence revelations by the boy who cries wolf just days before May 12. But Trump’s impetuousness to celebrate blew the cover. https://t.co/5gxmmZcrF7 — Javad Zarif (@JZarif) April 30, 2018

İran'ın Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Arakçı da Netanyahu'yu 'asılsız ve çocukca bir oyun oynamakla' suçladı.

Netanyahu'nun iddialarının IAEA tarafından yanlış olduğunun kanıtlandığını söyleyen Arakçı, Netanyahu'nun amacının nükleer anlaşma ile ilgili vermesi beklenen Trump'ın kararını etkilemeye çalışmak olduğunu savundu.

Netanyahu'nun suçlamalarını umursamadıklarını da söyleyen Arakçı, ABD Başkanı'nın gelecekte nükleer anlaşma hakkında vereceği kararla ilgili olarak her senaryoya hazırlıklı olduğunu ifade etti.