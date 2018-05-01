Netanyahu: İran'ın nükleer programıyla ilgili belgeleri incelemeleri için ABD, İngiltere, Fransa ve Putin'i davet ettim

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu 'İran'nın nükleer silah programıyla ilgili gizli arşivindeki 100 bin belgenin kopyalarını ele geçirdiklerini' iddia ettiği dünkü şovunun ardından bugün CNN'e konuştu. İsrail lideri, yeni materyali incelemek için uzman gönderecek ABD, İngiltere, Fransa'nın yanısıra Putin'e de davette bulunduğunu belirtti.

Ortadoğu'nun nükleer silah sahibi tek ülkesi olan İsrail'in lideri, İran'la ilgili hiçbir kanıta dayanmanın iddialarını CNN'e taşırken, tüm dünyanın gözünün içine baka baka İsrail'in nükleer silahlarıyla ilgili resmi açıklama açıklama yapmama politikasını devam ettirdi. İsrail'in nükleer silah sahibi olup olmadığı sorusu üzerine Netanyahu, kendisinin bir sunumda bulunamayacağını, tahmini başkalarına bıraktığını dile getirdi.

"Well you can make all your assumptions. One thing is clear: Israel is not threatening the annihilation of any country," Prime Minister Benjamin Netanyahu says when asked by @ChrisCuomo if Israel has nuclear weapons pic.twitter.com/IMWAv6B1mA — New Day (@NewDay) 1 Mayıs 2018

@CNN #Netanyahu won't even answer if his country has nuclear weapons WTF Seriously… you need to end this interview!!! — Juliana (@OneWokeWoman) 1 Mayıs 2018

Bush yönetiminin Irak işgali öncesi Saddam'ın olmayan kitle imha silahlarıyla ilgili yaptığı sunumları hatırlatan bir sunuma dün gece imza atmış olan İsrail lideri, İran'ın 'gizli nükleer programına dair kanıtları' tüm dünyaya duyurmak için konuşmasını İngilizce yaptığını dile getirdi. ''Ele geçirdiğimiz dramatik bulguları mümkün olan en fazla insanın duymasının önemli olduğunı düşündüm'' dedi.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu "wanted the world to hear" his claim to have proof of a secret Iranian nuclear program, which is why he spoke in English.



"I thought it was important that the broadest audience possible would hear the dramatic findings that we found" pic.twitter.com/viYpEaDdYY — New Day (@NewDay) 1 Mayıs 2018

​İran'ın nükleer programıyla ilgili sunduğu materyallerin 'yeni' olduğunu ve 'pek çok soru işaretini ünlem işaretine dönüştürdüğünü' iddia eden Netanyahu, bunları incelemeleri için ABD, İngiltere ve Fransa'yı davet ettiğini belirtti.

''Büyük ilgi gösterdiler ve incelemek üzere haftasonu İsrail'e uzman heyetleri gönderecekler'' bilgisini paylaşan İsrail lideri ''Putin'e materyalleri incelemesi için kendisinin de davetli olduğunu söyledim. Çinlilere ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na (UAEK) da ulaştık'' vurgusu yaptı.