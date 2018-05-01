İsrail'i 'Yahudi devleti' olarak tanıyan yasa tasarısı ilk oylamadan geçti

© AP Photo / Olivier Fitoussi İsrail 'Yahudi devleti' olmaya bir adım daha yaklaştı

Knesset Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, yasa tasarısının 64 evet, 50 hayır oyuyla ilk okumasının yapıldığı belirtildi. Tasarı şimdi Knesset'teki özel komisyona gönderilecek.

Açıklamada, yasa tasarısında, 'İsrail'in, Yahudi halkının ulusal vatanı olarak konumunun ve Yahudi halkının vatanlarında kendi kaderini tayin hakkının pekiştirildiği', Kudüs'ün 'İsrail'in başkenti' şeklinde tanımlandığı ve resmi dilin İbranice olarak belirlendiği aktarıldı.

Tasarı ayrıca İbrani takviminin resmi takvim olmasını, bağımsızlık günü ve Yahudi bayramlarının da resmi tatil ilan edilmesini öngörüyor.

Tasarının hazırlanmasını sağlayan vekillerden Avi Dichter tasarının 'gelecek nesillere bıraktıkları bir güvence belgesi' olduğunu savundu.

Haaretz'in aktardığına göre Knesset ilk teklif edilene göre 'daha yumuşak' bir tasarı geçirdi. Zira ilk yasa tasarısında İsrail'in demokratik değerleri Yahudi kimliği karşısında 'ikincilleştiriliyordu'.

Tsarıdaki değişiklik ile demokratik ifadesi belgeden çıkarıldı. Ancak Haaretz muhabirine göre bu değişiklik, tasarının sunulmasının amacını da ortadan kaldırdı. Çünkü tasarının amacı Yüksek Adalet Mahkemesi'nin Yahudi ulusuna ait değerlerin demokratik değerlerden önce geldiği yönündeki kararlarını kontrol altına almaktı.

Haaretz muhabiri ayrıca tasarıdaki bir maddenin sadece Yahudilere yönelik kurumların tesisine izin verdiğini, ayrıca tasarıda resmi dil yerine özel statülü dil olarak anılan Arapça'nın İbranice karşısında sembolik de olsa değer keybettiğini belirtti.

'BU IRKÇILIK DEĞİLSE IRKÇILIK NE DEMEK BİLMİYORUM'

Knesset'teki Arap milletvekili Ahmed et-Tibi ise tasarıya tepki göstererek, 'ırkçı' ifadesini kullandı.

Tibi, "Tasarı, iki tür vatandaşı öngörüyor. Hakları bulunan Yahudiler ile kalmalarına izin verilen ancak hakları bulunmayan diğer grup. Ayrıca tasarı sadece Yahudilere yaşayacakları köyleri belirliyor. Bu ırkçılık değilse ırkçılık ne demek bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

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Arap milletvekili Hanin Zubi de yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in yasa tasarısıyla tüm Yahudilerin temsilcisi gibi kendisini dayatmaya çalıştığını belirterek, İsrail'in dünyadaki Yahudiler adına konuşamayacağını, sadece Siyonistlerin temsilcisi olabileceğini öne sürdü.

İsrail yasalarına göre parlamentoda bir tasarının kabul edilmesi için belli aşamalar bulunuyor.

Parlamentoya sunulacak tasarı, öncelikle Yasamadan Sorumlu Bakanlık Komitesi tarafından kabul ediliyor ve Komite tarafından onaylanan tasarı daha sonra Knesset Genel Kurulu'na sunuluyor. Ardından tasarının yürürlüğe girmesi için Knesset'te üç okuma yapılması ve bu üç okumada da onaylanması gerekiyor.