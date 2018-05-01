Humus'taki militanlar bölgedeki son kalelerini savaşmadan terk ediyor

Suriye hükümeti, Rusya'nın Suriye'deki ateşkes izleme merkezinin yardımıyla, militanların Humus'un kuzeyi ve Hama'nın güneyindeki yerleşimlerden tahliye edilmesi yönünde radikal grup liderleriyle anlaşmaya vardı.

© REUTERS / Omar Sanadiki Humus Valisi: Daha önce kenti terk eden 20.000 kişi geri döndü

Suriye devlet haber ajansı SANA’nın haberinde, "Elde edilen ön bilgilere göre, teröristlerin Humus bölgesinin kuzeyi ve Hama bölgesinin güneyinden tahliyesiyle ilgili anlaşmaya varıldı" denildi.

Anlaşmaya göre militanların, ellerindeki ağır ve orta ağırlıktaki silahlarını 48 saat içinde Suriye ordusuna teslim etmeleri gerekiyor.

Ateşkesi kabul etmeyen terörist ve ailelerinin 3 gün içinde İdlib ve Cerablus yönünde gitmesi beklenirken, kalmak isteyenlerin ise uzlaşma ve rehabilitasyon süreçlerinden geçmesi planlanıyor.

Öte yandan radikal gruplar, tüm mayın tarlaları ve mühimmat deposu haritalarını da teslim etme sözünü verdi.

Haberde, “Anlaşmaya göre, tüm özgürleştirilen bölgeler Suriye ordusunun kontrolüne geçmeli, ardından tüm devlet kurumları yeniden çalışmaya başlamalı” dendi.

Humus’un kuzeyi ve Hama’nın güneyindeki yerleşimler kurtarıldıktan sonra Humus-Hama devlet karayolu son 6 yılda ilk kez trafiğe açılmış olacak.