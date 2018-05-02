Filistin lideri Abbas'ın 'Yahudi kırımı'na dönük sözleri tartışma yarattı

Abbas: Some Jewish scholars say pogroms in Europe were because of financial issues https://t.co/1vABoneQWp— ASSOULINE DAVID (@SETTAT777) 1 Mayıs 2018
Abbas, Moskova Üniversitesi'nde yazdığı doktora tezinde Siyonist hareket ile Nazilerin 1930'lardaki ilişkilerini incelemişti. İsrailli yetkililer bu sebeple Abbas'ı 'Soykırım inkarcısı' olmakla suçlamış, Abbas ise suçlamaları reddetmişti.
2014 yılında yaptığı bir açıklamada ise, Yahudi soykırımının "modern tarihin en iğrenç suçu' olarak tanımlamıştı
YAHUDİ ÖRGÜTLERİ TEPKİ GÖSTERDİ
İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimlerini ve işgalini sık sık eleştiren bir örgüt olan Trua'h ise "İnsanlara 2018 yılında hala Yahudilerin Yahudi soykırımından ve Yahudilerin İsrail topraklarıyla tarihsel bağları olmasından dolayı suçlanamayacağını anlatmak zorunda kalmak can sıkıcı" ifadesini kullandı ve "Bu tarz saldırgan söylemleri kabul etmiyoruz" dedi.
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