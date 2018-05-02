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    Filistin yönetimi lideri Mahmud Abbas

    Filistin lideri Abbas'ın 'Yahudi kırımı'na dönük sözleri tartışma yarattı

    © AFP 2018 / ABBAS MOMANI
    Ortadoğu
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    Filisin Başbakanı Mahmud Abbas, Filistin Ulusal Konseyi toplantısında Avrupa'daki Yahudi kırımlarının sebebinin anti semitizm değil, Yahudilerin sosyal hayattaki konumları ve finansal meseleler olduğunu söyledi.

    Karl Lagerfeld
    © AP Photo / Evan Agostini
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    Haaretz gazetesinin haberine göre, Abbas yaptığı konuşmada "Avrupa'daki Yahudi kırımlarının (pogrom) sebebinin Yahudilerin dinlerinden değil, toplumsal hayat içerisindeki  rollerinden ve finansal sebeplerden kaynaklandığını" söyledi. Abbas, iddiasını Yahudi araştırmacılara dayandırdı ve içerisinde Yahudi toplulukları barındıran Müslüman ülkelerde bu tarz olayların yaşanmadığını belirtti.

    ​Abbas, Moskova Üniversitesi'nde yazdığı doktora tezinde Siyonist hareket ile Nazilerin 1930'lardaki ilişkilerini incelemişti. İsrailli yetkililer bu sebeple Abbas'ı 'Soykırım inkarcısı' olmakla suçlamış, Abbas ise suçlamaları reddetmişti.

    2014 yılında yaptığı bir açıklamada ise, Yahudi soykırımının "modern tarihin en iğrenç suçu' olarak tanımlamıştı

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    © Sputnik /
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    Solcu ve muhalif Yahudi gruplarından biri olan J Street konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu tarz bir söylemin kabul edilemez olduğunu belirterek, Abbas'ın bu gibi açıklamalarının Gazze'de yaşanan insani krizin önüne geçmek için mevcut 'uluslararası eylem' gerekliliği konusunda ve iki devletli çözüm konusunda dikkatleri dağıtacağını söyledi.

    İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimlerini ve işgalini sık sık eleştiren bir örgüt olan Trua'h ise "İnsanlara 2018 yılında hala Yahudilerin Yahudi soykırımından ve Yahudilerin İsrail topraklarıyla tarihsel bağları olmasından dolayı suçlanamayacağını anlatmak zorunda kalmak can sıkıcı" ifadesini kullandı ve "Bu tarz saldırgan söylemleri kabul etmiyoruz" dedi.

    Etiketler:
    Yahudi, Pogrom, Mahmud Abbas, İsrail, Filistin
    Topluluk kurallarıTartışma
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