Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'de bir Katarlıyı alıkoydu

Açıklamada, Kerbi'nin Umman ile Yemen arasındaki sınır kapısında herhangi bir yasal gerekçe gösterilmeden koalisyon güçleri tarafından alıkonulduğu ifade edildi.
Ulusal İnsan Hakları Komisyonunun açıklamasında, Kerbi'nin Katar ile Suudi Arabistan ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz nedeniyle alıkonulduğu ve abluka uygulayan ülkelerin Katar'a ve halkına yönelik insan hakları ihlallerinin devam ettiği savunuldu.
Öte yandan, Suudi Arabistan'a ait Al Arabiya televizyonu ise söz konusu şahsın Husilerle iş birliği yapmakla itham edilen bir istihbarat subayı olduğunu öne sürdü.
#BREAKING: #Qatari officer arrested in #Yemen over #Houthi militia support suspicion pic.twitter.com/taxfS1W0tl— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 2, 2018
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.
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