Yemen'de 4 yılda 26 gazeteci öldürüldü

'3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü' dolayısıyla sendikadan yapılan açıklamada, Yemenli gazetecilerin özgürlüklerine kavuşma ve genel özgürlüklerin korunması konusunda verdikleri mücadeleden övgüyle söz edildi.

Yemen'de son 4 yılda 26 gazetecinin gerçekleri aktarmak uğruna can verdiği kaydedilen açıklamada, 12 gazetecinin Husiler tarafından, birinin de Hadramevt ilinde El-Kaide tarafından kaçırıldığı ileri sürüldü.

Tüm taraflara, medyaya ve çalışanlarına karşı düşmanca politikaları durdurmaları çağrısı yapılan açıklamada, kaçırılan gazetecilerin serbest bırakılması ve gazetecilere yönelik her türlü ihlalin durdurulmasının zorunlu olduğu ifade edildi.