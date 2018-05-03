Mısır'da, Müslüman Kardeşler'in eski liderinden Mursi'ye 'feragat' çağrısı

Katar merkezli Al Jazeera Mubasher televizyonuna konuşan Neda, "İhvan'ın, Mursi'den (cumhurbaşkanlığı hakkından) feragat etmesini istemesi gerekiyor. Eğer feragat ederse yeni bir meşruiyet süreci başlayacaktır; o da özgür seçimlerdir" dedi.
İhvan'ın nasıl düşündüğünü anlayabildiğini belirten Neda, teşkilatın Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi ile diyaloğa girebileceğini kaydetti.
'BU FERAGAT ÜZERİNE BİR ŞEY BİNA EDİLEBİLİR'
Son dönemde, İhvan'ın eski liderlerinden, rejimle yaşanan soruna çözüm bulunması yönünde peş peşe mesajlar gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda, İhvan'ın eski liderlerinden Kemal el-Hilbavi'nin "kapsayıcı uzlaşı çağrısının" ardından Munir, rejimle şartlı müzakereye hazır olduklarını duyurmuştu. Munir, müzakere masasına oturmadan önce askeri darbeyle görevinden alınan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi de dahil olmak üzere hapishanelerdeki siyasi tutukluların serbest bırakılmasını istediklerini belirtmişti.
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