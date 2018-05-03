Rus Su-30SM uçağı, Suriye’de düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’de Su-30SM savaş uçağının düştüğünü, uçağı kullanan iki pilotun da hayatını kaybettiğini açıkladı.

© AA / HOANG DINH NAM Suriye'de Rus kargo uçağı düştü: 32 kişi öldü

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Moskova saatiyle saat 09.45’te Hmeymim Hava Üssü’nden havalandıktan sonra Akdeniz suları üzerinde Rus savaş uçağı Su-30SM düştü. Olay yerinden alınan verilere göre, son ana kadar uçağı kurtarmak için mücadele eden iki pilot da hayatını kaybetti” ifadeleri kullanıldı.

‘MOTORA KUŞ SIKIŞMIŞ OLABİLİR’

Bakanlık, uçağın düşüş sebebiyle ilgili “Ön verilere göre, uçağın düşüş sebebi motora sıkışan bir kuş olabilir. Uçağa kimse ateş etmedi” bilgisini verdi.