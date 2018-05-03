Rus Su-30SM uçağı, Suriye’de düştü

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Moskova saatiyle saat 09.45’te Hmeymim Hava Üssü’nden havalandıktan sonra Akdeniz suları üzerinde Rus savaş uçağı Su-30SM düştü. Olay yerinden alınan verilere göre, son ana kadar uçağı kurtarmak için mücadele eden iki pilot da hayatını kaybetti” ifadeleri kullanıldı.
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‘MOTORA KUŞ SIKIŞMIŞ OLABİLİR’
Bakanlık, uçağın düşüş sebebiyle ilgili “Ön verilere göre, uçağın düşüş sebebi motora sıkışan bir kuş olabilir. Uçağa kimse ateş etmedi” bilgisini verdi.
fall of a #Russian plane in the sea off the port city of #Jabla in #Syria pic.twitter.com/M9b2loCTMA— MOHAMMED GHORAB (@MGhorab3) May 3, 2018
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