İran'dan bu kez Youtube mesajı: Tek yol, ABD'nin anlaşmaya uyması

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşma değiştirilmezse anlaşmadan çekilme restine İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif bu kez Youtube'dan yayımladığı videoyla yanıt verdi.

Youtube'da yayımladığı 5 daikalık videoyu Twitter'dan da paylaşan Zarif, ''İran'ın mesajı: İlerlemek için tek yol var, o da ABD'nin anlaşmaya uyması, anlaşmadan ödün verilmesi değil. #İranAnlaşması'' diye yazdı.

Iran's Message: There is Only One Way Forward, and It's U.S. Compliance; Not Appeasement. #IranDeal https://t.co/CBehxCAv26 — Javad Zarif (@JZarif) 3 Mayıs 2018

Trump'ın Avrupa ülkelerine İran'la nükleer anlaşmayı değiştirmeyi kabul etmeleri için tanıdığı mühlet yaklaşırken konuşan Zarif, ''İran yıllar önce üzerinde uzlaşılanları ve uygulamaya konulanları yeniden müzakere etmeyecek'' vurgusu yaptı.

'AVRUPALILAR BİZİM ADIMIZA ÖDÜN VERMESİN'

Diğer ülkelerin kendi aralarında yeni bir anlaşma taslağına varmaları halinde Tahran'ın bunun onaylanmasını reddedeceğini de belirten Zarif, Avrupa ülkelerini de 'İran'ın cebinden ABD'ye daha fazla ödün vermeye çalışmakla' suçladı.

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Geçen haftalarda Beyaz Saray'ı ziyaret edip Trump'la görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, anlaşmanın eksikleri olduğu ve değişiklik gerektiği yönünde mesajlar vermişti. Değişiklik önerileri arasında İran'ın balistik füze programının sonlanması şartının nükleer anlaşmaya girmesi de var.

'SON NOKTA'

İran Dışişleri Bakanı, buna karşı ''Kesinkes tam manasıyla netleştirmek istiyorum. Ne güvenliğimizi dışarıya bağlarız ne de iyi niyetle uygulamakta olduğumuz anlaşmayı yeniden müzakere eder yahut anlaşmaya ek yaparız'' dedi.

'ABD YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRSİN'

© REUTERS / Amir Cohen Netanyahu: İran'ın gizli nükleer silah programına dair yeni kanıtlarımız var Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) İran'ın anlaşmanın tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini 11 kez teyit ettiğini, ABD yönetiminin ise nükleer anlaşmayı bilhassa diğer ülkelere zorbalık yapıp İran'la iş yapmalarını engellemek suretiyle sürekli ihlal ettiğini söyleyen Zarif, Washington'a nükleer anlaşmanın yükümlülüklerine artık uyması çağrısı yaptı.

TRUMP'A ANLATIR GİBİ

İran Dışişleri Bakanı, emlak krallığı üzerine yükselen milyarlarlarca dolarlık iş imparatorluğu bulunan Trump'ın anlayacağı lisanda anlatmayı da ihmal etmedi: ''Emlakçılık terimleriyle konuşacak olursak, bir ev satın alıp ailenle yerleştikten ya da satın aldığın evi yıkıp gökdelen inşa ettiten 2 yıl sonra tekrar gelip fiyatı yeniden müzakere edemezsin.''

12 MAYIS'TA DANANIN KUYRUĞU KOPACAK

ABD Başkanı, anlaşma uyarınca yaptırımların kalkmasına 6 ayda bir onay veriyor. Trump'ın bu işlemi yapması gereken tarih 12 Mayıs. Avrupa ülkelerinin anlaşmanın yeniden müzakere edilmesi ve değiştirilmesine razı gelmemesi halinde Trump'ın 12 Mayıs'ta yaptırımların kalkmasına onay vermemesi, yani anlaşmadan çekilmesi bekleniyor. Trump'la görüşen Macron ve Merkel bu yönde izlenim edindiklerini belirtmişti.