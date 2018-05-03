İran'dan bu kez Youtube mesajı: Tek yol, ABD'nin anlaşmaya uyması

Youtube'da yayımladığı 5 daikalık videoyu Twitter'dan da paylaşan Zarif, ''İran'ın mesajı: İlerlemek için tek yol var, o da ABD'nin anlaşmaya uyması, anlaşmadan ödün verilmesi değil. #İranAnlaşması'' diye yazdı.
Iran's Message: There is Only One Way Forward, and It's U.S. Compliance; Not Appeasement. #IranDeal https://t.co/CBehxCAv26— Javad Zarif (@JZarif) 3 Mayıs 2018
Trump'ın Avrupa ülkelerine İran'la nükleer anlaşmayı değiştirmeyi kabul etmeleri için tanıdığı mühlet yaklaşırken konuşan Zarif, ''İran yıllar önce üzerinde uzlaşılanları ve uygulamaya konulanları yeniden müzakere etmeyecek'' vurgusu yaptı.
'AVRUPALILAR BİZİM ADIMIZA ÖDÜN VERMESİN'
Diğer ülkelerin kendi aralarında yeni bir anlaşma taslağına varmaları halinde Tahran'ın bunun onaylanmasını reddedeceğini de belirten Zarif, Avrupa ülkelerini de 'İran'ın cebinden ABD'ye daha fazla ödün vermeye çalışmakla' suçladı.
'SON NOKTA'
İran Dışişleri Bakanı, buna karşı ''Kesinkes tam manasıyla netleştirmek istiyorum. Ne güvenliğimizi dışarıya bağlarız ne de iyi niyetle uygulamakta olduğumuz anlaşmayı yeniden müzakere eder yahut anlaşmaya ek yaparız'' dedi.
'ABD YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRSİN'
TRUMP'A ANLATIR GİBİ
İran Dışişleri Bakanı, emlak krallığı üzerine yükselen milyarlarlarca dolarlık iş imparatorluğu bulunan Trump'ın anlayacağı lisanda anlatmayı da ihmal etmedi: ''Emlakçılık terimleriyle konuşacak olursak, bir ev satın alıp ailenle yerleştikten ya da satın aldığın evi yıkıp gökdelen inşa ettiten 2 yıl sonra tekrar gelip fiyatı yeniden müzakere edemezsin.''
12 MAYIS'TA DANANIN KUYRUĞU KOPACAK
ABD Başkanı, anlaşma uyarınca yaptırımların kalkmasına 6 ayda bir onay veriyor. Trump'ın bu işlemi yapması gereken tarih 12 Mayıs. Avrupa ülkelerinin anlaşmanın yeniden müzakere edilmesi ve değiştirilmesine razı gelmemesi halinde Trump'ın 12 Mayıs'ta yaptırımların kalkmasına onay vermemesi, yani anlaşmadan çekilmesi bekleniyor. Trump'la görüşen Macron ve Merkel bu yönde izlenim edindiklerini belirtmişti.
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