Suudi Kral Selman: Fas ile İran'a karşı koordinasyon içindeyiz

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Fas Kralı 6. Muhammed'in, "İran'ın Arap ülkelerinin içişlerine müdahalesini engellemek için koordinasyon içinde olmanın gerekliliği" konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Fas, İran ile diplomatik ilişkilerini kesti

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Kralı Selman, Fas Kralı 6. Muhammed ile telefonda görüştü.

İki kral görüşmede "İran'ın Arap ülkelerinin içişlerine müdahaleleri ve güvenlik ile istikrarını sarsmayı hedefleyen politikaları karşısında koordine içinde olma ve tavır alma gerekliliği" konusunda mutabakata vardı.

Suudi Arabistan Kralı Selman ayrıca güvenlik, istikrar ve toprak bütünlüğüne yönelik tüm tehditler karşısında Fas halkı ve hükümetinin yanında olduğunu vurguladı.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, "Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişkinin ülke güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiği gerekçesiyle" 1 Mayıs'ta İran ile diplomatik ilişkilerin kesildiğini duyurmuştu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada ise, Fas'ın, İran ile diplomatik ilişkileri kesme kararını "ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın baskısıyla" alarak bu tür asılsız suçlamalarda bulunduğu belirtilmişti.