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    Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

    Mahmud Abbas, Filistin 'devlet başkanlığı'na seçildi

    © AA / Issam Rimawi
    Ortadoğu
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    Filistin Ulusal Konseyi, Filistin Ulusal Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı "Filistin Devlet" Başkanı olarak seçti.

    Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
    © AA / Issam Rimawi
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    Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) en üst yürütme organı olan Filistin Ulusal Konseyinin 23. Dönem Toplantısı sona erdi.

    FKÖ bünyesindeki Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ile FKÖ bünyesinde yer almayan Hamas ve İslami Cihad'ın katılmadığı toplantıların kapanış oturumunda, Abbas "Filistin Devlet" Başkanlığına seçildi.

    Filistin Devlet Televizyonundan canlı yayınlanan oturumda ayrıca FKÖ Yönetim Kurulunun 15 üyesi de belirlendi. Buna göre Abbas, Yönetim Kurulu Başkanı olurken, Saib Ureykat, Azzam el-Ahmed, Hanan Aşravi, Teysir Halid, Bessam es-Salihi, Ahmed Mecdelani, Faysal Kamil Aranki, Salih Rafet, Vasıl Ebu Yusuf, Ziyad Ebu Amr, Ali Ebu Zuhri, Adnan el-Hüseyni, Ahmed Buyud et-Temimi ve Ahmed Ebu Hevli, Yönetim Kurulu üyeliklerine getirildi.

    Oturumda ayrıca, FKÖ Merkez Komitesinin 122 üyesinin seçimi de gerçekleşti.

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    Abbas, söz konusu kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, diğer Filistinli gruplara FKÖ'ye katılma imkanı vermek için Yönetim Kurulu üyelerinin sayısını 15'te sınırlı tuttuklarını söyledi. Yönetmelik gereği üye sayısının 18'e çıkabileceğini belirten Abbas, gerekirse ulusal birlik için yeni üyeler bulabileceklerini kaydetti.

    Abbas ayrıca, Hamas'ı Filistinli gruplar arasındaki siyasi bölünmüşlüğü sonlandırmaya çağırdı.

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    © Sputnik / Vitaliy Podvitski
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    Mahmud Abbas, Filistin Ulusal Konseyinin, İsrail hapishanesinde tutulan Hanzala Cesaret Ödülü sahibi 17 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi'nin, konseyin "onur üyesi" olmasına karar verdiğini duyurdu.

    Yurt içi ve dışındaki Filistinlileri temsil eden en üst yasama organı olan Filistin Ulusal Konseyinin 750 üyesi bulunuyor.

    Filistin Ulusal Yönetimi, 1993'te FKÖ ile İsrail arasındaki Oslo görüşmeleri sonrasında Batı Şeria ve Gazze'de kurulmuştu. Abbas, Yaser Arafat'tan sonra Filistin Yönetiminin ikinci devlet başkanı olmuştu.

    Filistin Yönetimi, 2015'te BM'de "üye olmayan gözlemci devlet" statüsünü elde etmişti.

    Abbas, konseyin kapanış oturumunda, söz konusu gözlemci "devletin" başkanlığına seçilmiş oldu.

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    Etiketler:
    Filistin Ulusal Konseyi, Ahed Tamimi, Mahmud Abbas, Filistin
    Topluluk kurallarıTartışma
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