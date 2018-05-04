ABD, Beyaz Miğferler'i finanse etmeyi durdurdu

Kaide'nin Suriye kolu Nusra Cephesi ile bağlantılı olarak Suriye Sivil Savunması adıyla kurulan ve daha sonra Beyaz Miğferler adını alan grup, ABD'nin kendilerine para göndermeyi kestiğini duyurdu.

Batı'nın Suriye hükümetinin saldırılarından sivilleri kurtarmaya çalışan bir yardım örgütü olarak gösterdiği, Rusya'nın ise Suriye hükümetini suçlmaya yönelik sahte haberler ve görseller üretmekle suçladığı Beyaz Miğferler'in lideri Raed Salih, CBS kanalına konuştu.

MART AYINDA WASHINGTON'DA KRALLAR GİBİ AĞIRLADILAR

Beyaz Miğferler'in bütçesinin üçte birini oluşturan Amerikan yardımının son haftalarda durduğunu söyleyen Salih, oysa iki ay önce Washington'a gönderdikleri heyetin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından çok iyi ağırlandığını belirtti.

AKTİF GÖZDEN GEÇİRME

Salih, martta üst düzey ABD'li yetkililerin 2020'ye kadar uzun vadeli yardım sözü verdiğini, şimdiyse Washington'dan hiç para gelmez olduğunu, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yardımın 'aktif gözden geçirilme' durumunda olduğu yanıtını aldıklarını aktardı.

Salih sadece birkaç aylık paraları kaldığını söylerken Beyaz Miğferler'in bir başka yetkilisi de ''Bu, çok endişe verici bir gelişme'' dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bir iç yazışmasına göre Yakın Doğu Bürosu Beyaz Miğferler'e tüm fonların dondurulması kararıyla ilgili Trump yönetiminden 15 Nisan'a dek teyit göndermesini istemiş.

BEYAZ MİĞFERLER VİDEOLARI

Suudi Arabistan'ın desteklediği Ceyş-ül İslam'ın (İslam Ordusu) kalesi konumundaki Şam'ın Doğu Guta kırsalının Duma ilçesinden 7 Nisan'da Beyaz Miğferler'in kimyasal saldırı iddiası gelmişti. Beyaz Miğferler, daha önce başka yerlerde de yaptığı gibi Suriye hükümet güçlerinin kimyasal saldırı düzenlediğine dair düzmece izlenimi veren bir video yayımlamıştı.

Bunu 14 Nisan'a ABD-İngiltere-Fransa'nın Suriye hükümet güçlerine yönelik yoğun füze saldırıları takip etti. Saldırılar tam da BM'ye bağlı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ/OPCW) Duma'ya girip numune toplaması öncesi düzenlendi.

© REUTERS / Beyaz Miğferler Doğu Gutalı doktor Lahey’de konuştu: Kimyasal saldırı yoktu

MİZANSEN TANIKLIKLARI

Daha sonra Rusya'nın OPCW Temsilcisi, Duma'da kimyasal incelemesi yapan Rus uzmanların, Beyaz Miğferler'in videosunda 'kimyasal saldırının kurbanları' diye gösterilen kişilerle görüştüğünü, bu kişilerin her şeyin mizansen olduğu yönünde tanıklık ettiklerini açıkladı.

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Videodaki çocuklardan biri olduğu söylenen Hasan Diab, Rossiya 24 isimli Rus televizyonuna konuştu.

Hasan annesiyle birlikte bodrumda saklanırken ''Hastaneye gitmeniz lazım'' bağırışları üzerine harekete geçtiklerini, hastaneye vardıklarında ise birinin kendisini yakalayıp başından aşağı su döktüğünü, ardından başkalarıyla birlikte bir yatağa yatırıldığını ve o sırada bütün bunların videoya çekildiğini anlattı.