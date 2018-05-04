Kayıt
12:33 04 Mayıs 2018
Ankara+ 27°C
İstanbul+ 17°C
Canlı Yayın
    Arama
    Beyaz Miğferler

    ABD, Beyaz Miğferler'i finanse etmeyi durdurdu

    © AFP 2018 / AMER ALMOHIBANY
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 91

    Kaide'nin Suriye kolu Nusra Cephesi ile bağlantılı olarak Suriye Sivil Savunması adıyla kurulan ve daha sonra Beyaz Miğferler adını alan grup, ABD'nin kendilerine para göndermeyi kestiğini duyurdu.

    Suriyeli çocuk Hasan Diab ve babası
    © Sputnik / Vesti.ru
    Duma’daki ‘kimyasal saldırı’ çekimlerine katılan çocuk ve babası, olayın arka planını anlattı
    Batı'nın Suriye hükümetinin saldırılarından sivilleri kurtarmaya çalışan bir yardım örgütü olarak gösterdiği, Rusya'nın ise Suriye hükümetini suçlmaya yönelik sahte haberler ve görseller üretmekle suçladığı Beyaz Miğferler'in lideri Raed Salih, CBS kanalına konuştu.

    MART AYINDA WASHINGTON'DA KRALLAR GİBİ AĞIRLADILAR

    Duma'da kimyasal saldırı provokasyonu videosu
    © REUTERS / Beyaz Miğferler
    'Duma'da kimyasal saldırı' videosundaki çocuğun babası: Kimyasal saldırı olmadı, evladım iyi
    Beyaz Miğferler'in bütçesinin üçte birini oluşturan Amerikan yardımının son haftalarda durduğunu söyleyen Salih, oysa iki ay önce Washington'a gönderdikleri heyetin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından çok iyi ağırlandığını belirtti.

    AKTİF GÖZDEN GEÇİRME

    Salih, martta üst düzey ABD'li yetkililerin 2020'ye kadar uzun vadeli yardım sözü verdiğini, şimdiyse Washington'dan hiç para gelmez olduğunu, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yardımın 'aktif gözden geçirilme' durumunda olduğu yanıtını aldıklarını aktardı.

    Beyaz Miğferler
    © AFP 2018 / AMER ALMOHIBANY
    Sahtekarlıkta tüm sınırlar aşıldı: Beyaz Miğferler'in Suriye'deki 'icraatları'
    ABD DIŞİŞLERİ TRUMP'TAN TEYİT İSTEMİŞ

    Salih sadece birkaç aylık paraları kaldığını söylerken Beyaz Miğferler'in bir başka yetkilisi de ''Bu, çok endişe verici bir gelişme'' dedi.

    ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bir iç yazışmasına göre Yakın Doğu Bürosu Beyaz Miğferler'e tüm fonların dondurulması kararıyla ilgili Trump yönetiminden 15 Nisan'a dek teyit göndermesini istemiş.

    BEYAZ MİĞFERLER VİDEOLARI

    Beyaz Miğferler’in ‘kimyasal saldırı’ videosunda yer alan çocuklardan biri, 10 yaşındaki Mustafa
    © Sputnik /
    'Kimyasal saldırı' videosundaki çocuk: Ceyş-ul İslam üyeleri dediklerini yapmamız karşılığında yiyecek verdi

    Suudi Arabistan'ın desteklediği Ceyş-ül İslam'ın (İslam Ordusu) kalesi konumundaki Şam'ın Doğu Guta kırsalının Duma ilçesinden 7 Nisan'da Beyaz Miğferler'in kimyasal saldırı iddiası gelmişti. Beyaz Miğferler, daha önce başka yerlerde de yaptığı gibi Suriye hükümet güçlerinin kimyasal saldırı düzenlediğine dair düzmece izlenimi veren bir video yayımlamıştı.

    Bunu 14 Nisan'a ABD-İngiltere-Fransa'nın Suriye hükümet güçlerine yönelik yoğun füze saldırıları takip etti. Saldırılar tam da BM'ye bağlı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ/OPCW) Duma'ya girip numune toplaması öncesi düzenlendi.

    Duma'da kimyasal saldırı provokasyonu videosu
    © REUTERS / Beyaz Miğferler
    Doğu Gutalı doktor Lahey’de konuştu: Kimyasal saldırı yoktu

    MİZANSEN TANIKLIKLARI

    Daha sonra Rusya'nın OPCW Temsilcisi, Duma'da kimyasal incelemesi yapan Rus uzmanların, Beyaz Miğferler'in videosunda 'kimyasal saldırının kurbanları' diye gösterilen kişilerle görüştüğünü, bu kişilerin her şeyin mizansen olduğu yönünde tanıklık ettiklerini açıkladı. 

    kimyasal madde - zehirlenme
    © Fotoğraf : DHA
    'Rusya darmadağın': Batı’nın sahip olduğu en değerli şeyleri yok etti
    'KİMYASAL SALDIRI' DEDİLER, ÇOCUKLARA HORTUMLA SU DÖKTÜLER

    Videodaki çocuklardan biri olduğu söylenen Hasan Diab, Rossiya 24 isimli Rus televizyonuna konuştu.

    Hasan annesiyle birlikte bodrumda saklanırken ''Hastaneye gitmeniz lazım'' bağırışları üzerine harekete geçtiklerini, hastaneye vardıklarında ise birinin kendisini yakalayıp başından aşağı su döktüğünü, ardından başkalarıyla birlikte bir yatağa yatırıldığını ve o sırada bütün bunların videoya çekildiğini anlattı.

    Etiketler:
    Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), CBS, ABD Dışişleri Bakanlığı, Beyaz Miğferler, Hasan Diab, Raed Salih, Suriye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Hawaii Kilauea Yanardağı
    Hawaii'de Kilauea Yanardağı faaliyete geçti
    Karikatür
    Batı ülkeleri kimyasal saldırıyı yalanlayan tanıklara nasıl tepki verdi?
    TİLDA
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği Rus Pantsir sistemi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam