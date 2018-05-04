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    Mısır Dışişleri Bakanı: Suriye'ye Arap askeri gönderilebilir

    © AP Photo /
    Ortadoğu
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    Mısır'ın resmi yayın organlarından El Ahram gazetesi, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri'nin sözlerine atıfla Mısır'ın Suriye'ye Arap askeri gönderilmesi olasılığını diğer ülkelerle görüştüğünü aktardı.

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    © AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE
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    El Ahram'ın aktardığına göre, Mısır Dışişleri Bakanı Şükri, Suriye'ye Arap askerler gönderme olasılığının çeşitli ülkelerden yetkililerle görüşüldüğünü söyledi.

    Gazete Şükri'nin sözlerine atıfla "Şükri, Suriye'deki durumla ilgili olarak, ülkedeki askerlerin Arap askerlerle değiştirilmesinin olasılık dahilinde olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

    Gazete, Şükri'nin "Bu öneri sadece medya tarafından tartışılmıyor aynı zamanda bu fikirlerin Suriye'de istikrarı sağlamaya nasıl katkı yapabileceğini tartışan ve müzakere eden çeşitli ülkelerin yetkililerince de ele alınıyor" dediğini belirtti.

    Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr
    © REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
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    Ancak Mısır Dışişleri Sözcüsü Ahmed Abu Zeid yaptığı açıklamada Şükri'nin açıklamasının Mısır'ın tek başına Suriye'ye asker göndermesiyle ilgili olmadığını belirterrek konunun anayasal sınırlılıkları olduğunu kaydetti.

    Zeid "Ülke dışına Mısır güçleri göndermek ile ilgili kurallar herkesçe biliniyor. Bu, anayasal mekanizmalarla ve Birleşmiş Milletler'in Barış Gücü operasyonları ile ilgili vakalarda olduğu gibi daha önce birden fazla kez onaylanmış kural ve düzenlemelerle uyumlu olmadıkça gerçekleşmez" dedi.

    Nisan ortasında ABD'li yetkililer ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Suriye'deki ABD askerlerinin yerine geçecek ve ülkenin kuzeydoğusunda IŞİD sonrası istikrara yardım edecek bir Arap gücünü kurmaya çalıştığını duyurmuştu.

    Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da Mısır'ın istihbarat şefi Abbas Kamil'i Kahire'nin bu çabalara yardımcı olup olamayacağı ile ilgili olarak aramıştı.

    Suudi Arabistan da geçen ay Suriye'ye geniş bir koalisyonun şemsiyesi altında asker göndemeye açık olduğunu duyurmuştu.

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    Etiketler:
    Asker, El Ahram, John Bolton, Donald Trump, Samih Şükri, Mısır, Suriye
    Topluluk kurallarıTartışma
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