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    Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

    Filistin Devlet Başkanı Abbas, Yahudiler'e yönelik sözleri için özür diledi

    © REUTERS / Issam Rimawi
    Ortadoğu
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    Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Ulusal Konseyi toplantısında Avrupa'daki Yahudi kırımlarının (pogrom) sebebinin anti-semitizm değil, Yahudilerin sosyal hayattaki konumları ve finansal meseleler olduğuna yönelik sözleri için özür diledi.

    'Niyetinin Yahudiler'i gücendirmek olmadığını' söyleyen Filistin Devlet Başkanı Abbas 'Yahudiliğe tamamen saygı duyduğunu' belirtti.

    Yahudi Soykırımı'na yönelik kınamasını da yineleyen Abbas, Yahudi Soykırımı'mını 'tarihteki en iğrenç suç' olarak niteledi. Abbas, 2014 yılında da Yahudi Soykırımı'nın 'modern tarihin en iğrenç suçu' olduğunu söylemişti.

    'ANTİ-SEMİTİZMİN HER TÜRLÜSÜNÜ KINIYORUZ'

    Filistin yönetimi lideri Mahmud Abbas
    © AFP 2018 / ABBAS MOMANI
    Filistin lideri Abbas'ın 'Yahudi kırımı'na dönük sözleri tartışma yarattı
    Abbas özür açıklamasında "Aynı şekilde anti-semitizmin her türlüsünü kınıyoruz, iki devletli çözüme ve barış ve güvenlik içinde birlikte yan yana yaşamaya olan bağlılığımızı teyit ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

    Abbas 30 Nisan'da  Filistin Ulusal Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada Avrupa'da yıllarca yaşanan Yahudi kırımlarının (pogrom) Yahudilerin dinlerinden değil, toplumsal hayat içerisindeki rollerinden ve finansal sebeplerden kaynakladığını söylemiş. 83 yaşındaki Filistin Devlet Başkanı ayrıca İsrail'in en baştan beri 'bir Avrupa projesi olduğunu' ifade etmişti.

    Abbas'ın sözlerine Yahudi örgütleri sert tepki göstermişti.

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    Etiketler:
    Pogrom, Özür, Yahudilik, Mahmud Abbas, İsrail, Filistin
    Topluluk kurallarıTartışma
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