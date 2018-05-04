Filistin Devlet Başkanı Abbas, Yahudiler'e yönelik sözleri için özür diledi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Ulusal Konseyi toplantısında Avrupa'daki Yahudi kırımlarının (pogrom) sebebinin anti-semitizm değil, Yahudilerin sosyal hayattaki konumları ve finansal meseleler olduğuna yönelik sözleri için özür diledi.

'Niyetinin Yahudiler'i gücendirmek olmadığını' söyleyen Filistin Devlet Başkanı Abbas 'Yahudiliğe tamamen saygı duyduğunu' belirtti.

Yahudi Soykırımı'na yönelik kınamasını da yineleyen Abbas, Yahudi Soykırımı'mını 'tarihteki en iğrenç suç' olarak niteledi. Abbas, 2014 yılında da Yahudi Soykırımı'nın 'modern tarihin en iğrenç suçu' olduğunu söylemişti.

Palestinian President Abbas apologizes for blaming the Holocaust on Jews & claiming Jews are not, in fact, Jews “if people were offended.” pic.twitter.com/xoEKmQA1XS — Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) May 4, 2018

​'ANTİ-SEMİTİZMİN HER TÜRLÜSÜNÜ KINIYORUZ'

© AFP 2018 / ABBAS MOMANI Filistin lideri Abbas'ın 'Yahudi kırımı'na dönük sözleri tartışma yarattı

Abbas özür açıklamasında "Aynı şekilde anti-semitizmin her türlüsünü kınıyoruz, iki devletli çözüme ve barış ve güvenlik içinde birlikte yan yana yaşamaya olan bağlılığımızı teyit ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Abbas 30 Nisan'da Filistin Ulusal Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada Avrupa'da yıllarca yaşanan Yahudi kırımlarının (pogrom) Yahudilerin dinlerinden değil, toplumsal hayat içerisindeki rollerinden ve finansal sebeplerden kaynakladığını söylemiş. 83 yaşındaki Filistin Devlet Başkanı ayrıca İsrail'in en baştan beri 'bir Avrupa projesi olduğunu' ifade etmişti.

Abbas'ın sözlerine Yahudi örgütleri sert tepki göstermişti.