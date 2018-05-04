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    IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi

    Rus Dışişleri: IŞİD lideri Bağdadi'nin öldüğüne dair somut bulgulara sahip değiliz

    © AFP 2018 /
    Ortadoğu
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    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldüğünü gösteren somut bulgulara sahip olmadıklarını söyledi.

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcı Oleg Sıromolotov, Sputnik'e verdiği demeçte "Hatırladığım kadarıyla, Bağdadi'nin öldüğü bilgisi neredeyse 10 kez gündeme geldi. Ancak henüz bunların somut bulgularla doğrulanmış bilgiler olduğuna ikna olmadık" şeklinde konuştu.

    IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi
    © AFP 2018 / AHMAD AL-RUBAYE
    'Bağdadi yaralandı, Suriye'de tedavi görüyor'
    Rusya Savuma Bakanlığı, Haziran 2017'de, Bağdadi'nin öldüğü bilgisini doğrulamaya çalıştıklarını duyurmuştu. Kısa süre sonra ABD Savunma Bakanlığı, IŞİD liderinin öldüğünü açıklamıştı.

    'ABD UZUN SÜRE DAHA SURİYE'DE KALACAK'

    Sıromolotov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çıkma planlarını da yorumladı.

    ABD'nin askerlerini Suriye'de çekmeye hazırlanmadığını kaydeden Sıromolotov, "ABD askerlerinin girdiği Afganistan örneği, ABD'nin Suriye'de uzun süre kalacağını gösteriyor. Eğer askerlerinizi çekecekseniz, neden Tanf'taki üssü donatıyor ve buraya yatırım yapıyorsunuz?" sorusunu dile getirdi.

    Sergey Lavrov
    © Sputnik / Maksim Blinov
    Lavrov: ABD, Suriye'de çatışmaların sürmesi için Tanf yakınında militanları eğitiyor
    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'de çatışmaların devam etmesi için ülkenin güneyinde kendi kontrolünde bulunan Tanf yakınında militanlara eğitim verdiğini söylemişti.

    Lavrov, "ABD'nin tek taraflı olarak kendi bölgesi ilan ettiği Tanf ve Rukban sığınmacı kampı çevresinde militanların eğitilmesi de dahil çok tuhaf şeyler oluyor. Bu eğitimin amacı, ateşkes anlaşmalarına rağmen militanların silahlı faaliyetlere devam etmesini sağlamak" ifadelerini kullanmıştı.

     

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    Etiketler:
    El Tanf, Suriye, ABD, IŞİD, Ebubekir el Bağdadi, Oleg Sıromolotov, Suriye
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