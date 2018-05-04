Rus Dışişleri: IŞİD lideri Bağdadi'nin öldüğüne dair somut bulgulara sahip değiliz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcı Oleg Sıromolotov, Sputnik'e verdiği demeçte "Hatırladığım kadarıyla, Bağdadi'nin öldüğü bilgisi neredeyse 10 kez gündeme geldi. Ancak henüz bunların somut bulgularla doğrulanmış bilgiler olduğuna ikna olmadık" şeklinde konuştu.
'ABD UZUN SÜRE DAHA SURİYE'DE KALACAK'
Sıromolotov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çıkma planlarını da yorumladı.
ABD'nin askerlerini Suriye'de çekmeye hazırlanmadığını kaydeden Sıromolotov, "ABD askerlerinin girdiği Afganistan örneği, ABD'nin Suriye'de uzun süre kalacağını gösteriyor. Eğer askerlerinizi çekecekseniz, neden Tanf'taki üssü donatıyor ve buraya yatırım yapıyorsunuz?" sorusunu dile getirdi.
Lavrov, "ABD'nin tek taraflı olarak kendi bölgesi ilan ettiği Tanf ve Rukban sığınmacı kampı çevresinde militanların eğitilmesi de dahil çok tuhaf şeyler oluyor. Bu eğitimin amacı, ateşkes anlaşmalarına rağmen militanların silahlı faaliyetlere devam etmesini sağlamak" ifadelerini kullanmıştı.
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