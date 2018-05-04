Rusya'dan Netanyahu'ya hatırlatma: UAEK, İran dosyasını 2015 yılında kapattı

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran ile P5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşmanın Tahran yönetiminin yalan ve aldatmalarına dayandığı iddiasını yorumlayan Rus Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran'ın nükleer programındaki sözde askeri unsurlarla ilgili dosyayı 2015 yılında kapattığını anımsattı.

Zaharova, haftalık basın toplantısında, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığı iddialarına yanıt verdi.

UAEK'nın İran dosyasını 2015 yılında kapattığını vurgulayan Zaharova, "İran'ın UAEK tarafından en fazla denetlenen ülke olduğunun altını çizmek isterim" dedi.

'NÜKLEER ANLAŞMAYLA İLGİLİ SORUNLAR P5+1 ÜLKELERİ İLE İRAN ARASINDA ÇÖZÜLMELİ'

Zaharova, nükleer anlaşmayla ilgili sorunların P5+1 ülkeleri ve İran arasında istişare edilerek çözülmesi gerektiğini de kaydetti.

Zaharova, "UAEK'nın İran'daki denetimleriyle ilgili tüm sorunlar, kurumdaki belgelere dayanılarak çözülmeli. Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (JCPOA) uygulanmasına ilişkin hususlar da, sadece P5+1 ve İran arasında istişare edilebilir" ifadelerini kullandı.

'RUSYA ANLAŞMADAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEK'

Zaharova, Rusya'nın nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye sürdüreceğini belirtti.