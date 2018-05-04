Rusya, ABD'nin Beyaz Miğferler'i finanse etmeyi durdurmasının muhtemel nedenini açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD'nin Kaide'nin Suriye kolu Nusra Cephesi ile bağlantılı olarak Suriye Sivil Savunması adıyla kurulan ve daha sonra Beyaz Miğferler adını alan grubu finanse etmeyi durdurmasının muhtemel nedenini açıkladı.

© AFP 2018 / AMER ALMOHIBANY ABD, Beyaz Miğferler'i finanse etmeyi durdurdu

Konaşenkov'a göre kararın arkasında Doğu Guta'ya bağlı Duma'daki kimyasal saldırı provokasyonunda çok sayıda bulgu ve görgü tanığının çıkmasına izin verilmesi yatıyor.

Konaşenkov, "7 Nisan'da Duma'da düzenlenen sözde kimyasal saldırı hakkında en çok sesi çıkan ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin temsilcilerinin Beyaz Miğferler'in yaptığı provokasyonun canlı şahitleriyle konuşmak istememesi anlaşılır gibi değil. ABD'nin gruba desteğini kestiği bilgisi bundan dolayı mı servis edildi? Halbuki, bugün korkunç provokasyonla ilgili çok sayıda bulgu ve görgü tanığı ortaya çıktı ve sanırım, herkes her şeyi anladı" ifadelerini kullandı.

© AFP 2018 / BAS CZERWINSKI / ANP Rusya: OPCW’de sadece 6 Dumalı tanık sorgulandı

Konaşenkov, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) uzmanlarının Duma'daki sözde kimyasal saldırıyla ilgili çalışmalarını tamamladığını belirtti.

"OPCW uzmanları, iki daireyi ziyaret etti ve buradan numuneler aldı. Militanlara ait laboratuvarı ve kimyasal silah deposunu da ziyaret eden uzmanlar, Duma'daki hastaneye giderek ilçe sakinleriyle ve Beyaz Miğferler'in provokasyon videosunda yer alanlarla konuştu" diye devam eden Konaşenkov, OPCW heyetinin hazırlayacağı raporu beklediklerini kaydetti.

'YERMUK'UN YÜZDE 65'TEN FAZLASI ORDUNUN KONTROLÜNDE'

Konaşenkov, Suriye ordusunun başkent Şam kırsalındaki Yermuk'ta bulunan IŞİD militanlarına karşı yürüttüğü operasyon hakkında da bilgi verdi. Ordunun IŞİD'i yenilgiye uğratmak üzere olduğunu söyleyen Konaşenkov, Yermuk'un yüzde 65'ten fazlasının militanlardan temizlendiğinin altını çizdi.

Konaşenkov, Yermuk'un tamamen ele geçmesiyle birlikte Şam kırsalının tamamının militanlardan kurtarılmış olacağını vurguladı.

'ABD, RUKBAN KAMPINA, TANF'A VE RAKKA'YA İNSANİ YARDIM SEVKİYATLARINI ENGELLİYOR'

Diğer taraftan Konaşenkov'a göre ABD, Rukban sığınmacı kampına, Tanf'a ve Rakka'ya uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan insani yardım sevkiyatlarını bloke ediyor.

Sadece Rukban kampında çoğunluğu kadın, yaşlı ve çocuklardan oluşan yaklaşık 50 bin kişinin insani yardımlara ihtiyacı olduğunu kaydeden Konaşenkov, ABD'nin insani yardımların yalnızca kendi kontrolü altındaki yasadışı gruplara dağıtılmasında ısrarcı olduğunu vurguladı.