Filistinlilerden sınırda toplanma çağrısı

Büyük Dönüş Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti, tüm Filistinlilere gelecek cuma günü "Hazırlık ve uyarı" adı altında sınırda toplanma çağrısı yaptı.

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa Filistin yönetimi Gazze sınırındaki olaylar için BM'ye başvuruyor

Heyetten yapılan açıklamada, tüm Filistinlilere, gelecek cuma gününden itibaren İsrail'in kuruluşunun arifesi olan ve ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınacağının açıklandığı 14 Mayıs'ta sınırda toplanma çağrısı yapıldı.

Bu toplanmanın ABD Başkanı Trump'a "yüzyılın anlaşması" kararının yürümeyeceği, vatanına dönen milyonlarca kişinin ayaklarının altında ezileceğine dair güçlü bir mesaj olacağı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.

ABD yönetimi, büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e 14 Mayıs'ta taşıma kararı almıştı.