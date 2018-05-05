İsrailli eski bakan, Suriye’de bir Rus uçağını düşürülmesini önleyen hattı anlattı

“Bir keresinde Rus uçaklarının Suriye’ye konuşlandırıldığı dönemin en başında bir Rus pilot Golan Tepeleri’nde neredeyse sınırı geçip İsrail topraklarına giriyordu. Bunu yapan bir Suriye uçağı olsaydı onu vururduk” diyen Yalon, olayı anlatmaya şöyle devam etti: “Fakat onun bir Rus uçağı olduğunu anlayıp (Lazkiye’deki Rus hava üssü) Hmeymim ile kırmızı hat üzerinden irtibat kurduk.”
Yalon, “Sorun hemen çözüldü. Bir Suriye uçağı o noktaya gelmiş olsaydı onu büyük ihtimal çoktan vurmuştuk” diye de ekledi.
Nitekim İsrail, Yalon'un bahsettiği olaydan bir sene önce yani Eylül 2014’te İsrail’in kontrolünde olan Golan Tepeleri’nin hava sahasına girdiğinde düşürülmüştü.
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