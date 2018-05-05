İsrailli eski bakan, Suriye’de bir Rus uçağını düşürülmesini önleyen hattı anlattı

İsrail’in eski savunma bakanı Moşe Yalon, Suriye’de Rus ve İsrail uçaklarının karşı karşıya gelmesinin önlemesi için acil durumlarda tarafların orduları arasında irtibatı sağlayan kırmızı hat sayesinde bir Rus uçağının hedef alınıp vurulmasının önlediğini açıkladı.

Suriye’de yaşanabilecek acil durumlarda Rus ve İsrail ordularının irtibat kurabilmesi için ‘kırmızı hat’ denilen iletişim kanalının kurulmasını sağlayanlardan biri olan Yalon, Sputnik’e demecinde, söz konusu hattın ‘yanlış anlamaları önlediği için hayat kurtardığını’ söyledi.

“Bir keresinde Rus uçaklarının Suriye’ye konuşlandırıldığı dönemin en başında bir Rus pilot Golan Tepeleri’nde neredeyse sınırı geçip İsrail topraklarına giriyordu. Bunu yapan bir Suriye uçağı olsaydı onu vururduk” diyen Yalon, olayı anlatmaya şöyle devam etti: “Fakat onun bir Rus uçağı olduğunu anlayıp (Lazkiye’deki Rus hava üssü) Hmeymim ile kırmızı hat üzerinden irtibat kurduk.”

Yalon, “Sorun hemen çözüldü. Bir Suriye uçağı o noktaya gelmiş olsaydı onu büyük ihtimal çoktan vurmuştuk” diye de ekledi.

Nitekim İsrail, Yalon'un bahsettiği olaydan bir sene önce yani Eylül 2014’te İsrail’in kontrolünde olan Golan Tepeleri’nin hava sahasına girdiğinde düşürülmüştü.