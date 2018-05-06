Zaharova: KOEP, uygulanması gereken bir anlaşma

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından onaylanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın (KOEP) İran, ABD, Rusya, Çin ve AB ülkeleri arasında elde edilen basit olmayan ve uygulanması gereken bir anlaşma olduğunu belirtti.

Zaharova, İran haber ajansı IRNA’ya açıklamasında, ülkesinin defalarca uluslararası kuralların çiğnenmesinin kargaşaya neden olacağını dile getirdiğini hatırlattı: "ABD yetkililerinin tek taraflı olarak anlaşmadan çekileceklerini söylemesi, öncelikle uluslararası kurallara yönelik tehdit ve uluslararası güvenliği arttırmaz."

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İran’ın bölgedeki militanlara karşı mücadeledeki rolüne de değinen Zaharova, "Suriye krizi, dışarıdan desteklenen teröristler tarafından çıkarıldı. İran’ın Suriye’de terörizmle mücadelede etkili ve önemli rolünü görüyoruz. İran, Suriye meselesinin siyasi çözümü için çalışıyor" dedi.

Avrupa’nın, Ortadoğu bölgesindeki durumdan dolayı mültecilerle ilgili bazı sorunlar yaşadığını anlatan Zaharova, "Bu mülteciler arasında yasadışı örgütlere mensup kişiler ve radikaller de var. Bu sorunların giderilmesi için teröre karşı mücadelede tüm aktörler aktif rol oynamalı ve İran bunların arasında" dedi.

ABD’nin İran tutumunun bölgeye barış ve istikrar getirmediğini ifade eden Zaharova, "Bu gibi uygulamalar Avrupa’ya de güvenlik getirmez. İran’ı sonsuza kadar suçlamak ve ismini lekelemeye çalışmak ve KOEP’te engeller oluşturmak, teröre karşı mücadeleye olumlu etki etmez" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Mayıs’ta KOEP’in devamı konusundaki görüşünü açıklayacağını duyurmuştu.