Netanyahu'dan İran'a: Savaşa neden olsa bile...

İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Netanyahu’nun, "İsrail, ertelemek yerine bir an önce henüz emekleme sürecinde olan İran saldırganlığını savaşa neden olsa bile sonlandırmakta kararlıdır" ifadelerini kullandığı belirtildi.
İran Devrim Muhafızları'nın son aylarda İsrail’e karşı kullanılmak üzere Suriye’ye gelişmiş silah ve mühimmat taşıdığını öne süren Netanyahu, İran’ın İsrail’i karadan karaya füzelerle ön ve iç cephelerden aynı anda vurmayı hedeflediğini ve İran’ın Suriye’deki hava savunma sistemlerinin İsrail hava kuvvetlerini tehdit ettiğini söyledi.
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan (UAEA) yapılan yazılı açıklamada ise 'İran'da 2009 yılından sonra nükleer patlayıcı bir aygıtın geliştirilmesine yönelik faaliyetlerine dair güvenilir bir gösterge bulunmadığı' vurgulanmıştı.
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