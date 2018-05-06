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    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu

    Netanyahu'dan İran'a: Savaşa neden olsa bile...

    © REUTERS / Jim Hollander
    Ortadoğu
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    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, hükümetinin 'savaşa yol açsa' bile 'İran saldırganlığı" olarak adlandırdığı durumla yüzleşmeye kararlı olduğunu söyledi.

    İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Netanyahu’nun, "İsrail, ertelemek yerine bir an önce henüz emekleme sürecinde olan İran saldırganlığını savaşa neden olsa bile sonlandırmakta kararlıdır" ifadelerini kullandığı belirtildi.

    Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
    © REUTERS / Abir Sultan
    Netanyahu: Nükleer anlaşma İran'ın yalanlarına dayanıyor
    Netanyahu, ülkesinin gerilimi tırmandırmaktan yana olmadığını ancak her türlü senaryoya hazır olduklarını belirterek, "Kendilerine karşı ölümcül saldırganlığa karşı zamanında davranmaya hazır olmayan devletler daha sonra daha ağır bedeller ödemişlerdir. Biz gerilim istemiyoruz. Ancak her türlü muhtemel senaryoya hazırız" dedi.

    İran Devrim Muhafızları'nın son aylarda İsrail’e karşı kullanılmak üzere Suriye’ye gelişmiş silah ve mühimmat taşıdığını öne süren Netanyahu, İran’ın İsrail’i karadan karaya füzelerle ön ve iç cephelerden aynı anda vurmayı hedeflediğini ve İran’ın Suriye’deki hava savunma sistemlerinin İsrail hava kuvvetlerini tehdit ettiğini söyledi.

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Tel Aviv'de İran'ın nükleer programına dair iddialarla ilgili basın toplantısı düzenledi, 30 Nisan 2018.
    © REUTERS / Amir Cohen
    Netanyahu: İran'ın gizli nükleer silah programına dair yeni kanıtlarımız var
    Netanyahu geçen hafta pazartesi yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının, İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etmişti.

    Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan (UAEA) yapılan yazılı açıklamada ise 'İran'da 2009 yılından sonra nükleer patlayıcı bir aygıtın geliştirilmesine yönelik faaliyetlerine dair güvenilir bir gösterge bulunmadığı' vurgulanmıştı.

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    Etiketler:
    İran Devrim Muhafızları, UAEA, Benyamin Netanyahu, Suriye, İran, İsrail
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