DSÖ, Yemen'de koleraya karşı aşı kampanyası başlattı

Aşı kampanyasının 10 Mayıs'a kadar devam edeceği ifade edildi.
With support of the @WorldBank, @gavi, @UNICEF and @WHO, the first-ever oral #cholera vaccination campaign in #Yemen was launched today targeting, in its first phase, more than 350,000 people in 4 districts in #Aden. #EndCholera pic.twitter.com/o8IGTKopjb— WHO Yemen (@WHOYemen) 6 Mayıs 2018
DSÖ tarafından yayımlanan raporlarda, Nisan 2017'den itibaren ülkede kolera salgınında 2 bin 200 kişinin hayatını kaybettiği ve kolera şüphesi taşıyan bir milyon kişi bulunduğu bildirilmişti.
Ülkede nüfusun yüzde 60'ının temel sağlık hizmetlerinden yararlanamadığı, hastane ve sağlık ocağı gibi merkezlerin yüzde 50'sinin ya kapalı ya da kısmi hizmet verdiği biliniyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)