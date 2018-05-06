Lübnan 9 yıl sonra ilk kez sandık başında: Oy verme işlemi sona erdi

© REUTERS / Aziz Taher Lübnan'da 9 yıl sonra ilk seçim

Ülke genelinde 128 milletvekilinin belirlenmesi için 15 seçim bölgesinde kurulan merkezlerde yerel saatle 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi 19.00 itibarıyla sona erdi ve sayım işlemine başlandı.

Lübnan'da yaklaşık 3,7 milyon kayıtlı seçmenin oyu için 86'sı kadın, 597 aday yarışıyor.

Lübnan parlamentosu 16 Haziran 2016'da yeni seçim kanununu onaylamıştı.

Kanuna göre, ülkedeki 15 seçim bölgesinde 128 milletvekili seçilecek. Ayrıca yurt dışında ikamet eden Lübnanlılara, ismi seçmen listesinde bulunması ve yasal bir engeli olmaması kaydıyla, sandık başına gitme hakkı veriliyor.

Seçim, 9 yıl sonra bir ilk olma özelliği taşıyor.