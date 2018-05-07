2 bin 500’ü aşkın militan, insani koridor üzerinden Yermuk Kampı’ndan ayrıldı

© AA / Khaled Akasha Rus askerler militanların Yermuk'tan tahliyesine başladı

Yevtuşenko, konuyla ilgili basın açıklamasında, “Ateşkesi izleme merkezi ve Rus askeri polis birlikleri tarafından 4 gündür yoğun güvenlik önlemleri altında Beyt Sahm insani koridor üzerinden eski Yermuk Mülteci Kampı’nın doğu bölgelerinden yasadışı silahlı örgütlere bağlı militanların ve aile fertlerinin tahliyesine devam ediliyor. Son 24 saat içerisinde bu insani koridor üzerinden 2 bin 556 militan, aile fertleriyle birlikte oradan ayrıldı” ifadelerini kullandı.

Yevtuşenko, tüm militanların Suriye güvenlik güçlerinin, ayrıca Suriye Kızılayı’na ait ambulansların refakat ettiği otobüslerle Halep bölgesinin kuzeyine sevk edildiklerini kaydetti.

Tümgeneral Yevtuşenko,3 Mayıs’tan bu yana Yalda, Babbila, Sidi-Mikdat ve Beyt Sahm yerleşimlerinden 4 bin 500’ü aşkın militanın aileleriyle birlikte tahliye edildiklerini de sözlerine ekledi.