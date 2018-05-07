Fransa'nın Moskova Büyükelçisi: Esad'ın gitmesi önceliğimiz değil

Rus Kommersant gazetesine demeç veren Bermann, Fransa'nın Suriye'de ne gibi hedefleri olduğuna ilişkin soru karşısında, önceliklerinin terörist gruplarla mücadele olduğunu belirtip ikinci sıradaysa göçmen sorunu olduğunu kaydetti.
Fakat Fransa'nın, Esad'ın hiçbir koşul olmadan görevden ayrılması yönündeki talebinin gündemden kaldırıldığını belirten Bermann, Paris'in, geleceklerini belirleme kararını Suriye halkına bırakacağını söyledi.
Bermann, Fransa'nın Suriye'deki öncelikli amaçlarını şöyle sıraladı: "İnsani yardımların ulaştırılması, tüm tarafları kapsayan bir siyasal çözüm, kimyasal silah kullanılmaması ve elbette terörle mücadele."
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