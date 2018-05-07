Fransa'nın Moskova Büyükelçisi: Esad'ın gitmesi önceliğimiz değil

Fransa'nın Moskova Büyükelçisi Sylvie Bermann, Paris'in artık Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın koşulsuz olarak görevden ayrılmasını talep etmediğini belirterek, kendileri için önceliğin terörle mücadele olduğunu söyledi.

Rus Kommersant gazetesine demeç veren Bermann, Fransa'nın Suriye'de ne gibi hedefleri olduğuna ilişkin soru karşısında, önceliklerinin terörist gruplarla mücadele olduğunu belirtip ikinci sıradaysa göçmen sorunu olduğunu kaydetti.

Fransız Büyükelçi başka bir soru karşısındaysa, "Birilerinin ülkenin (Suriye) topraklarını militanlardan geri almayı başarıp Beşar Esad'ın ise eskiden olduğu gibi görevde kalması olanaksız" ifadelerini kullandı.

Fakat Fransa'nın, Esad'ın hiçbir koşul olmadan görevden ayrılması yönündeki talebinin gündemden kaldırıldığını belirten Bermann, Paris'in, geleceklerini belirleme kararını Suriye halkına bırakacağını söyledi.

Bermann, Fransa'nın Suriye'deki öncelikli amaçlarını şöyle sıraladı: "İnsani yardımların ulaştırılması, tüm tarafları kapsayan bir siyasal çözüm, kimyasal silah kullanılmaması ve elbette terörle mücadele."