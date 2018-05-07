Lübnan seçimlerinde Hizbullah-Emel ittifakı önde

Lübnan genel seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre Hizbullah ve Emel ittifakı önde gidiyor.

Farklı parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, 9 yıl aradan sonra gerçekleştirilen genel seçimlerde Hizbullah ve Emel Hareketi ittifakı, Cumhurbaşkanı Mişel Aun'un partisi Özgür Yurtseverler Hareketi ile Başbakan Saad el Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketine karşı büyük ilerleme kaydetti.

© AFP 2018 / Haitham MOUSSAWI Lübnan 9 yıl sonra ilk kez sandık başında: İlk sonuçlara göre Hariri önde

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Hizbullah-Emel ittifakı 29 sandalye kazanırken, Özgür Yurtseverler Hareketi ve müttefikleri 26, Müstakbel Hareketi ise 18 sandalye kazandı.

Lübnanlı Maruni Hristiyan Semir Caca'nın liderliğindeki Lübnan Güçleri Partisinin de meclisteki sandalye sayısını arttırdığı, 2'si kadın 7 bağımsız ismin de meclise girmeye hak kazandığı belirtildi.

Öte yandan seçimlere katılan diğer partilerden Suriye Sosyal Milliyetçi Parti 3, Süleyman Feranciye'nin başkanlığını yaptığı Marada Hareketi 2, eski Başbakan Necib Mikati'nin Azm Hareketi 4, Dürzi lider Velid Canbolat'ın İlerlemeci Sosyalist Partisi 8, Lübnan Güçleri Partisi 15, Sami el-Cemil'in liderliğindeki Lübnan Ketaib Partisi 3 sandalye kazandı. Meclisteki 13 sandalyenin partiler arasındaki dağılımı ise henüz netlik kazanmadı.

Lübnan halkı dün 9 yıl aradan sonra genel seçimler için sandık başına gitmişti. İçişleri Bakanlığı, seçimlere katılım oranını yüzde 49.2 olarak açıklamıştı.

© AP Photo / Sebastian Scheiner İsrail Savunma Bakanı'ndan Lübnan'a savaş tehdidi: Tüm Beyrut sığınakta olacak

Bu arada İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett, Lübnan seçimleri sonrası yaptığı açıklamada 'Hizbullah = Lübnan' ifadesini kullandı.

Lübnan'da dün yapılan ve resmi olmayan ilk sonuçlara göre Hizbullah'ın önde gittiği belirtilen genel seçimlere ilişkin resmi Twitter hesabından bir mesaj yayımlayan Bennett, Lübnan'daki seçim sonuçlarının bir süredir söylediklerini doğruladığını ileri sürdü.

Mesajında "Hizbullah = Lübnan" ifadesini kullanan Bennett, 'İsrail'in Lübnan devleti ile Hizbullah arasında ayrım yapmayacağını ve bu ülke topraklarında gerçekleşen her faaliyetten sorumlu olarak Lübnan'ı göreceğini' dile getirdi.

תוצאות הבחירות בלבנון מבססות את תפיסתנו מזה זמן:

חיזבאללה=לבנון

מדינת ישראל לא תבדל בין מדינת לבנון הריבונית לבין חיזבאללה ותראה בלבנון כנושאת באחריות לכל פעולה היוצאת משטחה. — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) May 7, 2018

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