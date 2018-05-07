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    Putin Esad Suriye Hmeymim üssü

    İsrail: İran Suriye'den çıkmazsa Esad'ı öldürüp rejimini deviririz

    © AFP 2018 / Mikhail KLIMENTYEV
    Ortadoğu
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    İran'a karşı savaş rüzgarları estiren İsrail, bu kez Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı ülkesinde İran'ın faaliyetlerine izin vermeye devam etmesi halinde öldürüp yönetimini devirmekle tehdit etti.

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
    © REUTERS / Jim Hollander
    Netanyahu'dan İran'a: Savaşa neden olsa bile...
    İsrail'in güvenlik kabinesinde de yer alan Enerji, Su Kaynakları ve Altyapı Bakanı Yuval Steinitz, ''Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad İranlıların ülkesi üzerinden faaliyette bulunmasına izin vermeye devam ederse, bu, onun ve rejiminin sonu olur'' tehdidinde bulundu.

    Ynetnews sitesine konuşan Steinitz, böyle bir yaklaşımın İsrail'in kuzey cephesinde savaşa girmesine yol açabileceği hatırlatması eşliğinde böyle bir savaş hazırlığı olup olmadığı sorusu üzerine ''Mutlak hazırlık hali yok'' dedi.

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Tel Aviv'de İran'ın nükleer programına dair iddialarla ilgili basın toplantısı düzenledi, 30 Nisan 2018.
    © REUTERS / Amir Cohen
    Netanyahu: İran'ın gizli nükleer silah programına dair yeni kanıtlarımız var
    'SURİYE SAVAŞINA MÜDAHİL DEĞİLİZ'

    İsrail'in 2011'de Suriye'de vekalet savaşı çıktığından beri bu ülkeye sık sık hava saldırısı düzenlemesi, son dönemde Suriye'deki İran hedeflerini vurmaya başlaması ve başından beri Golan'daki cihatçıları desteklemesine rağmen, Steinitz, ülkesinin Suriye'deki savaşa müdahil olmaktan kaçındığını savundu.

    'SURİYE İRAN'IN İSRAİL'E KARŞI ÖN CEPHESİ OLMASIN'

    Ortadoğu'da nükleer silah sahibi olan tek ülkenin lideri, İran'ın gizli nükleer silah faaliyetlerine dair ellerinde yeni ve somut deliller olduğunu, İran'ın nükleer arşivinin kopyalarını ele geçirdiklerini iddia etti.
    © REUTERS / Amir Cohen
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    Tehditlerine ''Esad, İran'ın Suriye'yi bize karşı ön cephe üssüne çevirmesine, Suriye topraklarından bize saldırmasına izin verirse bunun sonunu getireceğini bilmeli'' izahatı getiren İsrailli bakana Başbakan Benyamin Netanyahu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle 9 Mayıs'ta gerçekleştireceği Moskova ziyareti hatırlatıldı.

    NETANYAHU-PUTİN DİYALOĞU

    ''Başbakanın gitmesi mükemmel bir şey. Kendisi Putin'le emsalsiz bir diyalog geliştirdi. Rusya birçok ortak çıkarımızın olduğu önemli bir süper güç'' yanıtını veren Steinitz, şöyle devam etti:

    'HAYATTA KALMASINI İSTEYENLER ESAD'A SÖYLESİN…'

    ''Bazen çıkar çatışması da oluyor. Ama genelde çıkarlarımız örtüşüyor. Ancak herkes anlamalı ki, belli şeyler bizim için kırmızı çizgidir. Esad'ın hayatta kalmasını devam ettirmekle ilgilenenler, Esad'a İsrail'e İHA ve füze saldırılarını önlemesi gerektiğini söylemeli.''

    İsrail'in Hatzerim Hava Üssü'nde pilotların mezuniyet töreni
    © REUTERS / Amir Cohen
    'İsrail'in Suriye'de vurduğu üslere İran füze naklediyordu' iddiası

    SUİKAST PLANI MI VAR?

    Bununla İsrail'in Esad'a suikast düzenleyebileceğini mi kast ettiği sorusu üzerine Enerji Bakanı ''Başına gelebilecek felaketlerden kendisi sorumlu olur'' ifadesini kullandı. Ancak sözlerinin İsrail hükümetinin politikasını temsil etmediğini ima ederek ''Herhangi bir somut tekliften söz etmiyorum'' diye ekledi.

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
    © REUTERS / Stephanie Keith
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    LÜBNAN HATIRLATMASI

    İsrail'in Esad'ın sonunu nasıl getirebileceğine dair ısrarlı sorular üzerine İsrail güvenlik kabinesi üyesi ''Geçmişte de Lübnan'la ilgili benzer bir ikilem vardı. Hizbullah'ın Lübnan üzerinden bize saldırmasının sadece Hizbullah'a misillemede bulunmamız mı yoksa Lübnan'ı da vurmamız mı gerektirdiğini tartışıyorduk'' dedi.

    Lübnan'da seçim
    © REUTERS / Aziz Taher
    Lübnan seçimlerinde Hizbullah-Emel ittifakı önde
    Ancak İsrail'in Hizbullah gerekçesiyle 2006 yazında Lübnan'a düzenlediği saldırı, Hizbullah'ın sergilediği direnişle başarısız olmuştu.

    'YA… YA DA…'

    Steinitz, ''Esad, İranlıların Suriye topraklarından İsrail'e saldırmasına izin verebilir ya da vermeyebilir. İranlıların Suriye'ye füzeler, uçaksavar sistemleri ve İHA'lar getirmesine izin verebilir ya da vermeyebilir. Eğer izin verirse bunun bedelini ödeyeceğini bilmeli'' dedi.

    Etiketler:
    Hizbullah, Vladimir Putin, Benyamin Netanyahu, Beşar Esad, Yuval Steinitz, Lübnan, Rusya, İran, Suriye, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
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