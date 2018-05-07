Hizbullah: ABD, İsrail ve Suudi Arabistan seçime müdahale ediyor

Hizbullah'ın üst düzey bir yetkilisi, Washington, Tel Aviv ve Riyad'ın Lübnan'da dün düzenlenen seçimlere müdahale ettiklerini ancak bu girişimlerin sonuçsuz kalacağını açıkladı.

© REUTERS / Aziz Taher Lübnan seçimlerinde Hizbullah-Emel ittifakı önde

Hizbullah'ın dış ilişkilerden sorumlu üst düzey yetkilileri arasında olan Ali Damuş, dün Fars Haber Ajansı'na (FNA) verdiği bir demeçte, Lübnan'da dün düzenlenen seçimin yabancıların müdahalesi nedeniyle çok hassas bir durumda olduğunu belirtti: "İsraillilerle birlikte Amerikalılar ve Suudiler, direnişin zayıflatılması ve Lübnan'ın gelecekteki parlamentosunda güçlü bir odağın oluşmasını engellemek amacıyla belirli partileri destekleyerek seçimlere müdahale etmektedir."

Damuş ayrıca, Hizbullah- Emel ittifakının seçimlerde iyi durumda olduğunu ve sonuçların Hizbullah'a ayda sağlayacağına dair güveninin tam olduğunu da sözlerine ekledi.