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    DSG Komutanı: Deyr ez Zor operasyonunda IŞİD'i Suriye Irak sınırında temizlemek üzereyiz

    DSG Komutanı: IŞİD'i Suriye Irak sınırından temizlemek üzereyiz

    © Sputnik / Hikmet Durgun
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    Hikmet Durgun
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    Suriye'nin Deyr ez Zor kentinin doğusunu IŞİD'den temizlemek için operasyon yapan YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Suriye Irak sınırında ilerliyor.

    YPG
    © AFP 2018 / DELIL SOULEIMAN
    DSG: Deyr ez Zor'da IŞİD'e karşı yeni bir operasyon başlatmadık
    DSG kaynaklarından edinilen bilgilere göre Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri, IŞİD'in Deyr ez Zor kentinin doğusundaki IŞİD varlığını ortadan kaldırmak için geçen hafta 8 bin savaşçıyla başlattığı Cizre Fırtınası operasyonunda ilerliyor. DSG güçlerinin Suriye Irak sınırına varmasına 4 Kilometre kalırken, IŞİD'in ağır kayıplar verdiği öğrenildi.

    'SINIRA 4 KİLOMETRE KALDI'

    Deyr ez Zor'un 110 km doğusundaki Hejine beldesini merkez olarak kullanan IŞİD, Deyr er Zor ile Haseke arasında 13 köyü elinde tutuyor. Koalisyon güçlerinin hava  desteğiyle başlatılan operasyonda şimdiye kadar birçok köy ve mezra IŞİD'in elinden alınırken, bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Deyr ez Zor operasyonuyla ilgili DSG'ye bağlı Deyr ez Zor Askeri Meclisi Genel Komutanı Ahmed Ebu Hewla, Sputnik'e konuştu.

    Deyr ez Zor
    © AFP 2018 /
    DSG, Rusya ve koalisyonun desteğiyle Deyr ez Zor'un doğusunu IŞİD'den temizledi
    Cizre Fırtınası operasyonunda ilerlediklerini ve birçok köyü IŞİD'in elinden aldıklarını belirten, DSG Deyr ez Zor Askeri Meclisi Komutanı Ahmed Ebu Hewla, şöyle konuştu:

    " Deyr ez Zor bölgesinde IŞİD'i tamamen ortadan kaldırmak için geçen hafta operasyon başlattık. Operasyonda ilerliyoruz. 16 kilometre ilerledik. Suriye Irak sınırına varmamıza 4 kilometre kaldı. Bahoz ve Tehtani kasabasına yaklaştık. Birçok köyü örgütten temizledik. ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri DSG'yi destekliyor. Koalisyon uçakları bölgede IŞİD mevzilerini yoğun bir şekilde bombalıyor. IŞİD'in Irak ve Suriye sınırından tamamıyla çıkarılması için Irak ordusu ile de koordinasyon içerisindeyiz. Irak Ordusu da Irak tarafından IŞİD'e karşı operasyon yapıyor. Onlar da sınıra doğru ilerliyor."

    NE OLMUŞTU?

    9 Eylül 2017'de Deyr ez Zor'un doğusunda IŞİD'e karşı ‘Cizre Fırtınası' operasyonu başlatan DSG, Türkiye'nin Afrin'e yönelik düzenlediği operasyonun ardından, tepki olarak kente takviye güç gönderip, operasyonu 20 Ocak'ta durdurmuştu.

    Fırat nehri üzerinde bulunan Deyr ez Zor kenti 2014 yılında IŞİD'in eline geçmişti.Suriye Ordusu kenti geçen yıl kenti IŞİD'den temizlemişti. Kentin Doğu kırsalında ise DSG güçleri bulunuyor.

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    Etiketler:
    DSG, IŞİD, Deyr ez Zor, Suriye
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