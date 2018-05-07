'Paraguay da İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak'

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Paraguay'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın izinden giderek bu ay içinde büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağını duyurdu. Paraguay Dışişleri Bakanlığı ise haberi doğrulamak yerine konuyla ilgili nihai kararın henüz verilmediğini belirtti.

© REUTERS / Ronen Zvulun Kudüs'te yollara ABD Büyükelçiliği tabelaları asıldı

İsrail DışişleriBakanlığı'ndan Emmanuel Nahshon'un yaptığı açıklamada, "Paraguay Devlet Başkanı Horcio Cartes, ay sonunda Kudüs'te bir büyükelçilik açmak üzere İsrail'e gelmeyi planlıyor" ifadesi yer aldı.

Fakat bu iddiayı doğrulamayan Paraguay Dışişleri Bakanlığı, bu yönde bir kararın henüz alınmadığını açıkladı.

Geçen nisan ayında Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes, ülkesinin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımaya hazır olduğunu dile getirmişti.