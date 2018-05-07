Kasımi: 11 Eylül saldırılarının faturasını İran'a çıkarmak, kurbanlarla alay etmektir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, New York'ta federal bir mahkemenini 11 Eylül saldırılarıyla ilgili İran'dan 6 milyar dolar tazminat talep etmesine tepki gösterdi: Adaletle, Amerikan halkıyla, 11 Eylül kurbanlarıyla alay ediyorlar.

© AP Photo / Marty Lederhandler ABD yargısı, 11 Eylül saldırıları için İran'a 6 milyar dolarlık fatura çıkardı

Kasımi, ''Bu kadar absürt ve kabul edilemez bir karar vermek, uluslararası hukuk sisteminin yanısıra 11 Eylül saldırılarının kurbanları ve onların aileleriyle de alay etmek demektir'' dedi.

ABD'yi 'tarihi yeniden yazmaya kalkışmakla' suçlayan İran Dışişleri Sözcüsü, Amerikan yargısının kararının aslında siyasi nitelikte olduğunu ve Tahran'ın yasadışı prosedürlere karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

Geçmişte verilmiş benzeri kararları da reddettiklerini sözlerine ekledi.

New York Güney Bölgesi Mahkemesi Yargıcı George Daniels, hiçbir kanıta dayanmaksızın, İran'ı 11 Eylül saldırganlarına teknik destek, eğitim ve planlama yardımı vermekle suçlamıştı.

Ancak hiçbiri İranlı olmayan 19 saldırgandan 15'i Suudi Arabistan vatandaşı olduğu gibi saldırıların gerisinde en hafif deyimle Suudi ideolojisinin yattığına dair birçok kanıt var.

11 Eylül 2001 saldırılarıyla ilgili ilk kınama ve taziye mesajı veren ülkelerden biri olan İran'a karşı Suudi kraliyetinin dini ve jeopolitik husumeti tüm bölgeyi sarsıyor.