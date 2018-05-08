Lübnan: Seçim sonuçları 48 saat içinde açıklanacak

© REUTERS / Aziz Taher Lübnan seçimlerinde Hizbullah-Emel ittifakı önde

Meşnuk, ülkede 9 yıl aradan sonra pazar günü gerçekleşen seçimlerle ilgili başkent Beyrut'ta basın toplantısı düzenledi.

Akkar kentinde sandık kurulu görevlileri arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle oyların yeniden sayıldığını ve bu nedenle de sonuçların gecikmeli olarak açıklanacağını söyleyen Meşnuk, çıkan anlaşmazlıkla ilgili bilgi vermedi. Meşnuk, buradaki oylar yeniden sayıldıktan sonra sonuçların bugün Meclis Başkanı ve Anayasa Konseyi Başkanına gönderileceğini aktardı.

Meşnuk ayrıca, seçim sonuçlarının 48 saat içinde İçişleri Bakanlığının internet sitesinden duyurulacağını açıkladı.

Lübnan'da yeni bir siyasi döneme girildiğini ve seçimlerin mümkün olan en az hatayla gerçekleştiğini belirten Meşnuk, nispi temsil sisteminin Lübnan'da ilk defa uygulanmasından dolayı yapılan hatalar olduğunu ve bunu inkar etmediklerini ifade etti.

© REUTERS / Aziz Taher Lübnan'da 9 yıl sonra ilk seçim

Geçen yıl haziran ayında Lübnan Meclisi, nispi temsil sistemini benimseyen yeni seçim kanununu kabul etmişti.

Lübnan halkı pazar günü 9 yıl aradan sonra genel seçimler için sandık başına gitmişti. İçişleri Bakanlığı, seçimlere katılım oranını yüzde 49,2 olarak açıklamıştı.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Hizbullah ve Emel Hareketi ittifakının, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın partisi Özgür Yurtseverler Hareketi ile Başbakan Saad Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketi'ne karşı büyük ilerleme kaydettiği belirtilmişti.