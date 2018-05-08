Fransa Savunma Bakanı: Şam kimyasal silah kullanırsa yine saldırırız

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Şam yönetiminin kimyasal silah kullanması halinde Fransa'nın Suriye'de yine saldırı düzenleyeceğini söyledi. Fransa, ABD ve İngiltere ile birlikte Şam'ın Duma ilçesinde kimyasal saldırı yapıldığı iddiası sonrası 14 Nisan'da Suriye'yi bombalamıştı.

© Sputnik / Valery Melnikov Zaharova: Batı basını gerçeği söyleyen Suriyeli görgü tanıklarını 'zehirledi'

Fransa Savunma Bakanı Parly, RTL radyosuna yaptığı açıklamada Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçlerin Duma'daki kimyasal saldırıdan sorumlu olduğunu savunarak, hükümet güçlerinin kimyasal silah kullanması halinde ülkesinin Suriye'de yeni saldırılar düzenleyebileceğini söyledi.

Parly "Suriye'ye yönelik saldırının amacı Beşar Esad'ın bu tarz bir saldırıyı yinelemesini önlemekti. Eğer bu olursa yeni saldırı olasılığını değerlendiririz" diye konuştu.

ABD, İngiltere ve Fransa Doğu Guta'nın Duma ilçesinde 7 Nisan'da düzenlendiği iddia edilen kimysal saldırı sonrası Suriye'de hükümet kontrolündeki tesislere 100'den fazla füze atmıştı.

Şam suçlamaları reddederek Kimyasal saldırının 'sahnelenmiş' olduğunu açıklamış ve Batı ülkelerinin saldırılarını kınamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı'na göre ABD ve müttefikleri 103 seyir (kruz) füzesi attı, bunlardan 71'i ise Suriye hava savunma sistemlerince imha edildi.

Moskova, Hollanda merkezli Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (OPCW) Duma'daki saldırı iddialarını incelemesini istemiş, örgütten uzmanlar 4 Mayıs'ta incelemelerini tamamlamıştı.

Uzmanlar saldırıdan kimin sorumlu olup olmadığını değil bir kimyasal saldırı yaşanıp yaşanmadığı konusunda bulgularını paylaşacak. Analiz sonuçlarının 3-4 hafta içinde açıklanması bekleniyor.

Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, OPCW uzmanlarının bir laboratuvar ile bir depodan örnekler topladığın kaydetmişti.

Duma'da yaşandığı iddia edilen saldırı sonrası Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinden temsilciler olayın yaşandığı yere gitmiş ve yerel doktorlarla konuşmuştu. Doktorlar kimyasal zehirlenme bulgularına rastlanan hastaların olmadığını söylemişti.