Nasrallah: Seçimler bitti, eğer bir devlet istiyorsak birbirimizle iş birliği yapmamız gerek

Lübnan'daki seçimlerden güçlenerek çıkan Hizbullah'ın lideri olan Nasrallah, seçimlerden bekledikleri sonucu aldıklarını söylerken, işbirliğine vurgu yaptı.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Lübnan'da geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen, Hizbullah ve Emel Hareketi ittifakının, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın partisi Özgür Yurtseverler Hareketi ile Başbakan Saad Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketi'ne karşı büyük ilerleme kaydettiği genel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Nasrallah, Haziran 2017'de kabul edilen ve genel seçimlerde uygulanan nispi temsile dayalı seçim kanununun, çeşitli siyasi güçlerin meclise girmesine olanak sağladığını belirtti.

© REUTERS / Aziz Taher Lübnan seçimlerinde Hizbullah-Emel ittifakı önde

Genel seçimlerin, Lübnan'ın, Cumhurbaşkanı Avn, hükümet ve tüm siyasi güçlerin kaydettiği büyük ulusal bir başarı olduğunu belirten Nasrallah, nispi temsil sisteminin uygulandığı yeni seçim kanununda Hizbullah'ın ötekileştirilmesi imkanı bulunmadığını ifade etti.

Nasrallah, "Nispi temsilli seçim kanunu, siyasi güçlerin, grupların ve kişilerin meclise girmesine olanak sağladı" dedi.

Nasrallah sonuçlara dair ''İlk sonuçlara göre seçim kampanyalarının başından bu yana beklediklerimizin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Seçimler bitti. Eğer bir devlet istiyorsak birbirimizle iş birliği yapmamız gerek." şeklinde konuştu.

Ülkedeki güvenlik durumlarının çok iyi olduğuna dikkati çeken Nasrallah, "Siyasiler ülkenin her tarafında dolaşabilir ve konuşma yapabilir" ifadelerini kullandı.

Lübnan halkı dün 9 yıl aradan sonra genel seçimler için sandık başına gitmişti. İçişleri Bakanlığı, seçimlere katılım oranını yüzde 49.2 olarak açıklamıştı.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Hizbullah ve Emel Hareketi ittifakının, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın partisi Özgür Yurtseverler Hareketi ile Başbakan Saad Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketine karşı büyük ilerleme kaydettiği belirtilmişti.

Bu sonuçlara göre, Hizbullah-Emel ittifakı 29 sandalye kazanırken, Özgür Yurtseverler Hareketi ve müttefikleri 26 sandalye kazandı. Saad Hariri de bugün yaptığı açıklamada 21 sandalye kazandıklarını söyledi.