Trump'ın nükleer anlaşma ile ilgili kararı beklenirken Ruhani'den ilk açıklama: 2-3 ay bazı sorunlar yaşarız

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile 3 sene önce imzalanan nükleer anlaşmadan ülkesini çekip çekmeyeceği ile ilgili kararını bugün açıklaması bekleniyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin anlaşmadan çekilmesi halinde, ülkesinin '2-3 ay bazı sorunlarla karşı karşıya kalacağını ancak bunun üstesinden geleceklerini' söyledi.

© REUTERS / Kevin Lamarque Trump İran kararını yarın açıklayacak

ABD Başkanı Trump'ın dün Twitter'dan İran ile P5+1 ülkeleri arasında 2015'te imzalanan nükleer uzlaşı konusundaki kararını bugün TSİ 21.00'de duyuracağını açıklaması sonrası İran Cumhurbaşkanı Ruhani ilk resmi açıklamayı yaptı.

Daha önceki açıklamalarında Trump, İran'la nükleer anlaşma konusunda 12 Mayıs'ta nihai kararını açıklayacağını belirtmiş ve ABD'nin anlaşmadan çıkıp İran'a yeniden yaptırımlar uygulayabileceği mesajını vermişti.

'ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ'

Başkent Tahran'daki bir petrol konferansında konuşan Ruhani, Trump'ın ismini doğrudan anmadı ancak ülkesinin 'bazı sorunlarla karşılaşabileceği' uyarısında bulundu.

Ruhani "2-3 ay için bazı sorunlarla karşılaşmamız olası ancak bunun üstesinden geleceğiz" dedi.

'KENDİ AYAKLARIMIZIN ÜZERİNDE DURMALIYIZ'

Ruhani ayrıca ülkesinin Batı ile yapıcı ilişkileri sürdürmeyi istediğini vurgulayarak "Dış politikamızın temeli dünya ile yapıcı ilişkilerdir. Yaptırım altında olsak da olmasak da kendi ayaklarımızın üzerinde durmalıyız. Bu ülkemizin gelişimi için çok önemli" ifadelerini kullandı.

LARİCANİ: SAYIN TRUMP, İÇİNİZ RAHAT OLSUN

Bu arada İran Meclis Başkanı Ali Laricani de ABD'nin nükleer anlaşmadan olası çekilmesinin İranlılar'ı daha da birleştireceğini belirtti. Meclisin resmi haber sitesi 'icana.ir'in aktardığına göre Laricani " Sayın Trump.. İçiniz rahat olsun. Nükleer konusundaki bu sadakat, büyük İran ulusunun ruhani liderin arkasında İslam Devrimi yolunda yürümeyi sürdürmesini teşvik edecek" ifadelerini kullandı.

İRAN MERKEZ BANKASI BAŞKANI: EKONOMİMİZ ETKİLENMEYECEK

İran Merkez Bankası Başkanı Veliullah Seyf ise ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkması halinde İran ekonomisinin olumsuz etkilenmeyeceğini öne sürdü.

Devlet televizyonunda yayınlanan açıklamalarında Seyf "Tüm senaryolara hazırlıklıyız. ABD anlaşmadan çekilirse ekonomimiz etkilenmeyecek" dedi.

Trump'ın anlaşmadan çekilmesinin küresel petrol tedarikini olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. İran ekonomisinin yüzde 60'ı petrol gelirlerine bağımlı durumda.

Temmuz 2015'te, P5+1 ülkeleri grubu (Çin, Almanya, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD), İran ile nükleer anlaşma imzalamış ve anlaşma Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olarak anılmıştı.

Söz konusu ülkeler İran'ın nükleer programında kısıtlamaya gitmeyi kabul etmesi karşılığında uygulanan bazı ekonomik yaptırımları kaldırmayı kabul etmişti.

Almanya ve Fransa ise Dışişleri Bakanları aracılığıyla dün yaptıkları açıklamalarında İran ile nükleer anlaşmaya bağlı kalacaklarını yinelemişti.