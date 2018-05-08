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    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

    Trump'ın nükleer anlaşma ile ilgili kararı beklenirken Ruhani'den ilk açıklama: 2-3 ay bazı sorunlar yaşarız

    © NASA. Danish Siddiqui/
    Ortadoğu
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile 3 sene önce imzalanan nükleer anlaşmadan ülkesini çekip çekmeyeceği ile ilgili kararını bugün açıklaması bekleniyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin anlaşmadan çekilmesi halinde, ülkesinin '2-3 ay bazı sorunlarla karşı karşıya kalacağını ancak bunun üstesinden geleceklerini' söyledi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Trump İran kararını yarın açıklayacak
    ABD Başkanı Trump'ın dün Twitter'dan İran ile P5+1 ülkeleri arasında 2015'te imzalanan nükleer uzlaşı konusundaki kararını bugün TSİ 21.00'de duyuracağını açıklaması sonrası İran Cumhurbaşkanı Ruhani ilk resmi açıklamayı yaptı.

    Daha önceki açıklamalarında Trump, İran'la nükleer anlaşma konusunda 12 Mayıs'ta nihai kararını açıklayacağını belirtmiş ve ABD'nin anlaşmadan çıkıp İran'a yeniden yaptırımlar uygulayabileceği mesajını vermişti.

    'ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ'

    Başkent Tahran'daki bir petrol konferansında konuşan Ruhani, Trump'ın ismini doğrudan anmadı ancak ülkesinin 'bazı sorunlarla karşılaşabileceği' uyarısında bulundu.

    Ruhani "2-3 ay için bazı sorunlarla karşılaşmamız olası ancak bunun üstesinden geleceğiz" dedi.

    'KENDİ AYAKLARIMIZIN ÜZERİNDE DURMALIYIZ'

    Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric,
    © AA /
    BM'den İran nükleer anlaşmasına destek açıklaması
    Ruhani ayrıca ülkesinin Batı ile yapıcı ilişkileri sürdürmeyi istediğini vurgulayarak "Dış politikamızın temeli dünya ile yapıcı ilişkilerdir. Yaptırım altında olsak da olmasak da kendi ayaklarımızın üzerinde durmalıyız. Bu ülkemizin gelişimi için çok önemli" ifadelerini kullandı.

    LARİCANİ: SAYIN TRUMP, İÇİNİZ RAHAT OLSUN

    Bu arada İran Meclis Başkanı Ali Laricani de ABD'nin nükleer anlaşmadan olası çekilmesinin İranlılar'ı daha da birleştireceğini belirtti. Meclisin resmi haber sitesi 'icana.ir'in aktardığına göre Laricani " Sayın Trump.. İçiniz rahat olsun. Nükleer konusundaki bu sadakat, büyük İran ulusunun ruhani liderin arkasında İslam Devrimi yolunda yürümeyi sürdürmesini teşvik edecek" ifadelerini kullandı.

    İRAN MERKEZ BANKASI BAŞKANI: EKONOMİMİZ ETKİLENMEYECEK

    İran Merkez Bankası Başkanı Veliullah Seyf ise ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkması halinde İran ekonomisinin olumsuz etkilenmeyeceğini öne sürdü.

    Türk Lirası
    © AA / Arşiv
    'ABD'nin İran yaptırımı, TL'yi de olumsuz etkileyecek'
    Devlet televizyonunda yayınlanan açıklamalarında Seyf "Tüm senaryolara hazırlıklıyız. ABD anlaşmadan çekilirse ekonomimiz etkilenmeyecek" dedi.

    Trump'ın anlaşmadan çekilmesinin küresel petrol tedarikini olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. İran ekonomisinin yüzde 60'ı petrol gelirlerine bağımlı durumda.

    Temmuz 2015'te, P5+1 ülkeleri grubu (Çin, Almanya, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD), İran ile nükleer anlaşma imzalamış ve anlaşma Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olarak anılmıştı.

    Söz konusu ülkeler İran'ın nükleer programında kısıtlamaya gitmeyi kabul etmesi karşılığında uygulanan bazı ekonomik yaptırımları kaldırmayı kabul etmişti.

    Almanya ve Fransa ise Dışişleri Bakanları aracılığıyla dün yaptıkları açıklamalarında İran ile nükleer anlaşmaya bağlı kalacaklarını yinelemişti.

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    Etiketler:
    Yaptırım, Nükleer anlaşma, Ekonomi, Veliullah Seyf, Donald Trump, Ali Laricani, Hasan Ruhani, İran, ABD
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