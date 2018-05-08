Suudi Arabistan kadınların araba kullanma yasağını gelecek ay kaldırıyor

5 ŞEHİRDE KADINLAR İÇİN EHLİYET KURSLARI AÇILDI
Bessami 18 yaş ve üzeri kadınların ehliyet başvurusunda bulunabileceğini de söyledi.
Ülkedeki 5 şehirde kadınlar için ehliyet kurslarının açıldığı açıklanırken bu kurslarda yurtdışında ehliyet almış Suudi kadınların da öğretmenlik yapacağı belirtildi.
Bessami "Suudi Arabistan'da birçok kadının yurtdışından alınmış ehliyetlere sahip olduğu bir sır değil" ifadelerini kullandı.
Eylül 2017'de Suudi Arabistan'da yayınlanan kraliyet kararnamesi ile dünyada bir tek bu ülkede uygulanan kadınlara araba kullanma yasağının sonlandırılacağı açıklanmıştı.
Yasağın kaldırılmasının arkasında 32 yaşındaki Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın olduğu da belirtiliyor. Selman, 'Vizyon 2030' adını verdiği projesi kapsamında şu anda yüzde 22 olduğu belirtilen kadınların ülkedeki iş gücüne katılım oranını arttırmak istiyor.
Suudi kadınların artık ülkede iş kurmak için de bir erkeğin iznine ihtiyacı bulunmuyor. Ancak Suudi aktivsitler son reformların göstermelik kalmaması için ülkedeki kadınların okumak, seyahat etmek ve diğer aktivitelerde erkek akrabalarının iznini almaları konusundaki zorunluluğu tamamen kaldırılması gerektiği uyarısını yapıyor.
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