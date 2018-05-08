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    Suudi Arabistan kadınların araba kullanma yasağını gelecek ay kaldırıyor

    © REUTERS / Faisal Al Nasser
    Ortadoğu
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    Suudi Arabistanlı yetkililer ülkede kadınların araba kullanmasına yönelik yasağın 24 Haziran'da sonlanacağını duyurdu.

    Suudi Arabistan
    © REUTERS / Reem Baeshen
    Suudi Arabistan'dan ilk kadın ticari ataşe
    Suudi Arabistan ülkedeki kadınların araba kullanmasına yönelik yasağı gelecek ay sonlandıracağını ilan etti. Suudi Arabistan Trafik Genel Müdürü Muhammed el Bessami "Ülkedeki kadınların araç kullanmaya başlaması konusundaki tüm düzenlemeler oluşturuldu" diye konuştu.

    5 ŞEHİRDE KADINLAR İÇİN EHLİYET KURSLARI AÇILDI

    Bessami 18 yaş ve üzeri kadınların ehliyet başvurusunda bulunabileceğini de söyledi.

    Ülkedeki 5 şehirde kadınlar için ehliyet kurslarının açıldığı açıklanırken bu kurslarda yurtdışında ehliyet almış Suudi kadınların da öğretmenlik yapacağı belirtildi.

    Bessami "Suudi Arabistan'da birçok kadının yurtdışından alınmış ehliyetlere sahip olduğu bir sır değil" ifadelerini kullandı.

    Eylül 2017'de Suudi Arabistan'da yayınlanan kraliyet kararnamesi ile dünyada bir tek bu ülkede uygulanan kadınlara araba kullanma yasağının sonlandırılacağı açıklanmıştı.

    Suudi Arabistan milli petrol şirketi Aramco
    © REUTERS / Hamad I Mohammed
    Suudi milli petrol şirketi Aramco'da bir ilk: Kadın yönetim kurulu üyesi
    Suudi kadınlar yasağın kalkması için kampanyalar düzenlemiş hatta direksiyon başına geçerek protesto eylemleri yapmıştı.

    Yasağın kaldırılmasının arkasında 32 yaşındaki Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın olduğu da belirtiliyor. Selman,  'Vizyon 2030' adını verdiği projesi kapsamında şu anda yüzde 22 olduğu belirtilen kadınların ülkedeki iş gücüne katılım oranını arttırmak istiyor.

    Suudi kadınların artık ülkede iş kurmak için de bir erkeğin iznine ihtiyacı bulunmuyor. Ancak Suudi aktivsitler son reformların göstermelik kalmaması için ülkedeki kadınların okumak, seyahat etmek ve diğer aktivitelerde erkek akrabalarının iznini almaları konusundaki zorunluluğu tamamen kaldırılması gerektiği uyarısını yapıyor.

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    Etiketler:
    Yasak, Kadın, Araba, Muhammed el Bessami, Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan
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