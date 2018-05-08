Yaralı Filistinliyi öldüren İsrailli asker 9 ay sonra serbest

Yaralı bir Filistinli saldırganı yerde yatarken vurup öldüren ve kasıtsız adam öldürmekten mahkum olan İsrailli asker Elor Azaria cezasının yarısı olan 9 ay hapis cezasını yattıktan sonra serbest bırakıldı. Filistin Dışişleri Bakanlığı askerin bırakılması kararını 'ırkçı' diye niteledi.

© AFP 2018 / JACK GUEZ Yaralı Filistinli'yi başından vuran İsrail askerinin hapis cezası indirildi

Batı Şeria'nın El Halil kentinde 2016'da bir İsrail askerine bıçakla saldırdıktan sonra vurulan Filistinli Abdülfetih el Şerif'i yaralı halde yerde yatarken vurup öldüren İsrailli asker Elor Azaria, 9 ay hapis yattıktan sonra serbest kaldı.

Azaria kasıtsız adam öldürme suçundan 18 ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Ancak İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot askerin cezasını önce 4 ay kısaltmış ardından da mart ayında 5 ay daha kısaltarak 9 aya düşürmüştü.

Azaria'nın serbest bırakılması sonrası askeri 'kahraman' olarak gören bir grup askerin Tel Aviv'deki evini ziyaret etti. Evin dışına 'Hoşgeldin kahraman Elor' yazılırken, ziyaretçiler arasında Tel Aviv Belediye Başkanı da vardı.

Azaria'nın erkek kardeşinin düğününe katılması için planlanandan 2 gün önce tahliye edildiği de açıklandı.

Elor Azaria, Israeli soldier convicted of killing a wounded Palestinian terrorist, set free after nine months https://t.co/jPRbGoqqdh — Haaretz.com (@haaretzcom) May 8, 2018

​Aşırı sağcı Yahudi Evi partisinin lideri ve Eğitim Bakanı Naftali Bennet de Twitter'dan yaptığı açıklamada Azaria'nın ailesi ile çektirdiği fotoğrafı paylaşarak 'Senin evde olman güzel' ifadelerini kullandı.

אלאור, כמה טוב שבאת הביתה! pic.twitter.com/SUN1bFcYn4 — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) May 8, 2018

​Daha önce Azaria'nın devlet başkanı tarafından affedilmesi gerektiğini savunan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da gazetecilere yaptığı açıklamada 'vakanın sonlanması nedeniyle mutlu olduğunu' söyledi.

'BU ONLAR İÇİN NORMAL BİR ŞEY'

© REUTERS / Heidi Levine/Pool Netanyahu'dan yaralı Filistinliyi vurarak öldüren İsrail askerine destek

Ancak askerin serbest kalması Filistinlileri öfkelendirdi.

Azaria'nın öldürdüğü Abdülfetih el Şerif'in annesi Racaa el Şerif AFP'ye yaptığı açıklamada "Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bu onlar için normal bir şey" dedi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı da mahkemenin tahliye kararını 'ırkçı' olarak niteledi.

Bakanlık, İsrail'i 'işgalci askerleri silahsız Filistinlileri infaz etmeyi sürdürmeye ve cezasız kalmaya teşvik etmekle' suçladı.

Şerif'in vurulduğu anlar bir insan hakları örgütü tarafından görüntülenmişti.

The killer-soldier Elor Azaria, who shot an incapacitated Palestinian attacker in the head, will be out of prison after serving his 9 months sentence today. #reminder: 17-year old Ahed Tamimi is serving 8 months sentence for slapping a soldier pic.twitter.com/G1xWFtvvpy — Asaf Ronel (@AsafRonel) May 8, 2018

İsrail ordusunun açıklamalarına göre görüntülerde bir İsrail askerine bıçakla saldırıp yaralayan 21 yaşındaki Şerif vurulan bir diğer Filsitinli ile birlikte yerde yaralı halde yatıyor.

11 dakika sonra ise yaralının herhangi bir provokasyonda bulunmamasına rağmen o sırada 19 yaşında olan Azaria, Şerif'i başından vurup öldürüyor.

© AFP 2018 / HAZEM BADER Azaria'nın öldürdüğü Filistinli Abdülfetih el Şerif'in annesi Racaa

Azaria mahkemedeki açıklamasında Şerif'in intihar yeleği giydiğini sandığını ve kendini patlatmasından korktuğu için onu vurduğunu söylemiş ancak mahkeme bu iddiayı kabul etmemişti.

İsrailli üst düzey askeri yetkililer olaya tepki gösterse de özellikle sağcı siyasiler Azaria'nın eylemini savunmuştu.