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    İsrailli asker Elor Azaria

    Yaralı Filistinliyi öldüren İsrailli asker 9 ay sonra serbest

    © AP Photo / Dan Balilty
    Ortadoğu
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    Yaralı bir Filistinli saldırganı yerde yatarken vurup öldüren ve kasıtsız adam öldürmekten mahkum olan İsrailli asker Elor Azaria cezasının yarısı olan 9 ay hapis cezasını yattıktan sonra serbest bırakıldı. Filistin Dışişleri Bakanlığı askerin bırakılması kararını 'ırkçı' diye niteledi.

    Yaralı Filistinli'yi başından vurarak öldüren İsrail askeri Elor Azaria
    © AFP 2018 / JACK GUEZ
    Yaralı Filistinli'yi başından vuran İsrail askerinin hapis cezası indirildi
    Batı Şeria'nın El Halil kentinde 2016'da bir İsrail askerine bıçakla saldırdıktan sonra vurulan Filistinli Abdülfetih el Şerif'i yaralı halde yerde yatarken vurup öldüren İsrailli asker Elor Azaria, 9 ay hapis yattıktan sonra serbest kaldı.

    Azaria kasıtsız adam öldürme suçundan 18 ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Ancak İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot askerin cezasını önce 4 ay kısaltmış ardından da mart ayında 5 ay daha kısaltarak 9 aya düşürmüştü.

    Azaria'nın serbest bırakılması sonrası askeri 'kahraman' olarak gören bir grup askerin Tel Aviv'deki evini ziyaret etti. Evin dışına 'Hoşgeldin kahraman Elor' yazılırken, ziyaretçiler arasında Tel Aviv Belediye Başkanı da vardı.

    Azaria'nın erkek kardeşinin düğününe katılması için planlanandan 2 gün önce tahliye edildiği de açıklandı.

    ​Aşırı sağcı Yahudi Evi partisinin lideri ve Eğitim Bakanı Naftali Bennet de Twitter'dan yaptığı açıklamada Azaria'nın ailesi ile çektirdiği fotoğrafı paylaşarak 'Senin evde olman güzel' ifadelerini kullandı.

    ​Daha önce Azaria'nın devlet başkanı tarafından affedilmesi gerektiğini savunan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da gazetecilere yaptığı açıklamada 'vakanın sonlanması nedeniyle mutlu olduğunu' söyledi.

    'BU ONLAR İÇİN NORMAL BİR ŞEY'

    Elor Azaria
    © REUTERS / Heidi Levine/Pool
    Netanyahu'dan yaralı Filistinliyi vurarak öldüren İsrail askerine destek
    Ancak askerin serbest kalması Filistinlileri öfkelendirdi.

    Azaria'nın öldürdüğü Abdülfetih el Şerif'in annesi Racaa el Şerif AFP'ye yaptığı açıklamada  "Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bu onlar için normal bir şey" dedi.

    Filistin Dışişleri Bakanlığı da mahkemenin tahliye kararını 'ırkçı' olarak niteledi.

    Bakanlık, İsrail'i 'işgalci askerleri silahsız Filistinlileri infaz etmeyi sürdürmeye  ve cezasız kalmaya teşvik etmekle' suçladı.

     Şerif'in vurulduğu anlar bir insan hakları örgütü tarafından görüntülenmişti.

    İsrail ordusunun açıklamalarına göre görüntülerde bir İsrail askerine bıçakla saldırıp yaralayan 21 yaşındaki Şerif vurulan bir diğer Filsitinli ile birlikte yerde yaralı halde yatıyor.

    11 dakika sonra ise yaralının herhangi bir provokasyonda bulunmamasına rağmen o sırada 19 yaşında olan Azaria, Şerif'i başından vurup öldürüyor. 

    Azaria'nın öldürdüğü Filistinli Abdülfetih el Şerif'in annesi Racaa
    © AFP 2018 / HAZEM BADER
    Azaria'nın öldürdüğü Filistinli Abdülfetih el Şerif'in annesi Racaa

    Azaria mahkemedeki açıklamasında Şerif'in intihar yeleği giydiğini sandığını ve kendini patlatmasından korktuğu için onu vurduğunu söylemiş ancak mahkeme bu iddiayı kabul etmemişti.

    İsrailli üst düzey askeri yetkililer olaya tepki gösterse de özellikle sağcı siyasiler Azaria'nın eylemini savunmuştu.

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    Etiketler:
    Abdülfetih el Şerif, Elor Azaria, Naftali Bennett, Benyamin Netanyahu, Filistin, İsrail
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