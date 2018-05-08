Netanyahu: İran, Suriye'ye çok tehlikeli silahlar konuşlandırma çabasında

Gazetecilere konuşan Netanyahu, Tahran'ın İsrail'e karşı dur duraksız saldırganlık uyguladığını ve Suriye'ye çok tehlikeli silahlar konuşlandırmaya çalıştığını öne sürdü.
'İRAN'IN TEK AMACI, İSRAİL'İ HARİTADAN SİLMEK'
''İran her gün açıkça İsrail'in yıkılıp yeryüzünden silinmesi için çağrılar yapıyor, bize karşı tam teşekkülü saldırganlık uyguluyor'' diye konuşan Netanyahu, şöyle devam etti:
''Şimdi de bilhassa İsrail'i yıkma amacıyla Suriye'ye çok tehlikeli silahlar konuşlandırmak için çabalıyor.''
Yarın da Moskova'yı ziyaret edip Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek olan İsrail lideri, İran İsrail'e karşı Suriye'ye tehlikeli silahlar konuşlandırmakta kararlı ve ve bu tehlikeyi engellemek herkesin çıkarına. Herkesin bu saldırgalığın farkında olduğuna ve İsrail'in kendini savunma hakkını tanıdığına inanıyorum'' sözleriyle iddialarının altını çizdi.
'YA İRAN AKDENİZ'E ULAŞIRSA?'
'İran'ın dünya çapında terör ağı işlettiğini, bu ağı da Suriye'ye konuşlandırdığı silahlar gibi İsrail'i yıkmaya yönelik net bir arzuyla kendilerine karşı kullanmaya niyetlendiğini' ileri süren Netanyahu, şunları söyledi:
NETANYAHU MURADINA ERECEK
Trump'ın açıklamasının ''İran'la nükleer anlaşmadan çekiliyorum'' şeklinde tecelli etmesi bekleniyor. Bu da Netanyahu'nun İran'a karşı 10 yıldır yürüttüğü suçlama kampanyasının en somut meyvesi anlamına gelecek.
Analysis: The Netanyahu Doctrine: Bibi’s Fix It or Nix It Moment on Iran Is Finally Herehttps://t.co/4OobdvvqyF— Haaretz.com (@haaretzcom) 8 Mayıs 2018
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