Netanyahu: İran, Suriye'ye çok tehlikeli silahlar konuşlandırma çabasında

© AFP 2018 / Mikhail KLIMENTYEV İsrail: İran Suriye'den çıkmazsa Esad'ı öldürüp rejimini deviririz

Lefkoşa'da Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan, İsrail arasındaki üçlü zirveye katılan Netanyahu, yine İran'a karşı kanıtlanamamış iddialar ortaya attı.

Gazetecilere konuşan Netanyahu, Tahran'ın İsrail'e karşı dur duraksız saldırganlık uyguladığını ve Suriye'ye çok tehlikeli silahlar konuşlandırmaya çalıştığını öne sürdü.

'İRAN'IN TEK AMACI, İSRAİL'İ HARİTADAN SİLMEK'

''İran her gün açıkça İsrail'in yıkılıp yeryüzünden silinmesi için çağrılar yapıyor, bize karşı tam teşekkülü saldırganlık uyguluyor'' diye konuşan Netanyahu, şöyle devam etti:

''Şimdi de bilhassa İsrail'i yıkma amacıyla Suriye'ye çok tehlikeli silahlar konuşlandırmak için çabalıyor.''

© REUTERS / Amir Cohen Netanyahu: İran'ın gizli nükleer silah programına dair yeni kanıtlarımız var

Yarın da Moskova'yı ziyaret edip Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek olan İsrail lideri, İran İsrail'e karşı Suriye'ye tehlikeli silahlar konuşlandırmakta kararlı ve ve bu tehlikeyi engellemek herkesin çıkarına. Herkesin bu saldırgalığın farkında olduğuna ve İsrail'in kendini savunma hakkını tanıdığına inanıyorum'' sözleriyle iddialarının altını çizdi.

'YA İRAN AKDENİZ'E ULAŞIRSA?'

'İran'ın dünya çapında terör ağı işlettiğini, bu ağı da Suriye'ye konuşlandırdığı silahlar gibi İsrail'i yıkmaya yönelik net bir arzuyla kendilerine karşı kullanmaya niyetlendiğini' ileri süren Netanyahu, şunları söyledi:

''İran tez zamanda Akdeniz'e ulaşabilir. O takdirde Akdeniz'de İran savaş gemileri ve denizaltıları için askeri deniz üsleri kurmak için ağraşacaktır. Bu hepimize karşı gerçek bir tehdittir. Hepinizin İran'ın şer niyetlerini bildiğini ve aynı zamanda İsrail'in kendini savunma hakkını tanıdığını sanıyorum ki, bu hak aslında hepimizi savunmaktadır.''

NETANYAHU MURADINA ERECEK

Trump'ın açıklamasının ''İran'la nükleer anlaşmadan çekiliyorum'' şeklinde tecelli etmesi bekleniyor. Bu da Netanyahu'nun İran'a karşı 10 yıldır yürüttüğü suçlama kampanyasının en somut meyvesi anlamına gelecek.