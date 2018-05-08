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    Netanyahu-Anastasiadis-Çipras, 8 Mayıs 2018'de Lefkoşa'da üçlü zirvede

    Netanyahu: İran, Suriye'ye çok tehlikeli silahlar konuşlandırma çabasında

    © REUTERS / Yiannis Kourtoglou
    Ortadoğu
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    ABD Başkan Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilip çekilmeyeceği kararını bugün açıklayacağını duyurmasının ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İran'a karşı yeni 'yaylım ateşi' başlattı.

    Putin Esad Suriye Hmeymim üssü
    © AFP 2018 / Mikhail KLIMENTYEV
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    Lefkoşa'da Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan, İsrail arasındaki üçlü zirveye katılan Netanyahu, yine İran'a karşı kanıtlanamamış iddialar ortaya attı.

    Gazetecilere konuşan Netanyahu, Tahran'ın İsrail'e karşı dur duraksız saldırganlık uyguladığını ve Suriye'ye çok tehlikeli silahlar konuşlandırmaya çalıştığını öne sürdü.

    'İRAN'IN TEK AMACI, İSRAİL'İ HARİTADAN SİLMEK'

    ''İran her gün açıkça İsrail'in yıkılıp yeryüzünden silinmesi için çağrılar yapıyor, bize karşı tam teşekkülü saldırganlık uyguluyor'' diye konuşan Netanyahu, şöyle devam etti:

    ''Şimdi de bilhassa İsrail'i yıkma amacıyla Suriye'ye çok tehlikeli silahlar konuşlandırmak için çabalıyor.''

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Tel Aviv'de İran'ın nükleer programına dair iddialarla ilgili basın toplantısı düzenledi, 30 Nisan 2018.
    © REUTERS / Amir Cohen
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    'İSRAİL'İN KENDİNİ SAVUNMA HAKKINI TANIYORSUNUZ, DEĞİL Mİ'

    Yarın da Moskova'yı ziyaret edip Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek olan İsrail lideri, İran İsrail'e karşı Suriye'ye tehlikeli silahlar konuşlandırmakta kararlı ve ve bu tehlikeyi engellemek herkesin çıkarına. Herkesin bu saldırgalığın farkında olduğuna ve İsrail'in kendini savunma hakkını tanıdığına inanıyorum'' sözleriyle iddialarının altını çizdi.

    'YA İRAN AKDENİZ'E ULAŞIRSA?'

    'İran'ın dünya çapında terör ağı işlettiğini, bu ağı da Suriye'ye konuşlandırdığı silahlar gibi İsrail'i yıkmaya yönelik net bir arzuyla kendilerine karşı kullanmaya niyetlendiğini' ileri süren Netanyahu, şunları söyledi:

    Türk Lirası
    © AA / Arşiv
    'ABD'nin İran yaptırımı, TL'yi de olumsuz etkileyecek'
    ''İran tez zamanda Akdeniz'e ulaşabilir. O takdirde Akdeniz'de İran savaş gemileri ve denizaltıları için askeri deniz üsleri kurmak için ağraşacaktır. Bu hepimize karşı gerçek bir tehdittir. Hepinizin İran'ın şer niyetlerini bildiğini ve aynı zamanda İsrail'in kendini savunma hakkını tanıdığını sanıyorum ki, bu hak aslında hepimizi savunmaktadır.''

    NETANYAHU MURADINA ERECEK

    Trump'ın açıklamasının ''İran'la nükleer anlaşmadan çekiliyorum'' şeklinde tecelli etmesi bekleniyor. Bu da Netanyahu'nun İran'a karşı 10 yıldır yürüttüğü suçlama kampanyasının en somut meyvesi anlamına gelecek.

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