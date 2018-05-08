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    Ebubekir el Bağdadi

    Rusya, Suriye ve İran askerleri, IŞİD lideri Bağdadi'nin peşinde

    © REUTERS /
    Ortadoğu
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    ABD'nin öldüğünü duyurduğu ancak aradan geçen yaklaşık bir yıllık sürede ölümü kesin olarak doğrulanamayan IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'yi yakalamak için Rusya, Suriye ve İran askerlerinin ortak çalışma yürüttüğü belirtildi.

    Fox News'e konuşan Irak İçişleri Bakanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Bürosu Direktörü Ebu Ali el Basri, Bağdadi'nin hâlâ kaçtığını ve IŞİD liderini yakalamak için yoğun çaba sarf edildiğini söyledi.

    Basri, Bağdadi'nin Suriye'nin doğusunda, Irak sınırına yaklaşık 29 kilometre mesafedeki el Hacin bölgesinde gizlendiğini ifade etti.

    Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    Bağdadi'nin konumuyla ilgili bilgilerin tazeliğini koruduğunu aktaran Basri, Rusya, Suriye ve İran askerlerinden oluşan bir ekibin terör örgütü liderinin peşinde olduğunu vurguladı.

    'HASEKE'YE BAĞLI ŞEDDADİ KASABASINDA OLABİLİR'

    Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Resul de, Bağdadi'nin yaşadığının düşünüldüğünü kaydetti.

    Resul'e göre Bağdadi, Fırat Nehri'nin doğusunda, Haseke'ye bağlı Şeddadi kasabasında olabilir, zira Bağdadi'nin çölde saklanması zor olmaz.

    IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi
    © AFP 2018 /
    Rus Dışişleri: IŞİD lideri Bağdadi'nin öldüğüne dair somut bulgulara sahip değiliz
    Rusya Savuma Bakanlığı, Haziran 2017'de, Bağdadi'nin öldüğü bilgisini doğrulamaya çalıştıklarını duyurmuştu. Kısa süre sonra ABD Savunma Bakanlığı, IŞİD liderinin öldüğünü açıklamıştı.

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, cuma günü Sputnik'e verdiği demeçte, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldüğünü gösteren somut bulgulara sahip olmadıklarını söylemişti.

     

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    Etiketler:
    İran, Suriye, Rusya, Ebubekir el Bağdadi, Suriye
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