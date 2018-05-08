Rusya, Suriye ve İran askerleri, IŞİD lideri Bağdadi'nin peşinde

ABD'nin öldüğünü duyurduğu ancak aradan geçen yaklaşık bir yıllık sürede ölümü kesin olarak doğrulanamayan IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'yi yakalamak için Rusya, Suriye ve İran askerlerinin ortak çalışma yürüttüğü belirtildi.

Fox News'e konuşan Irak İçişleri Bakanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Bürosu Direktörü Ebu Ali el Basri, Bağdadi'nin hâlâ kaçtığını ve IŞİD liderini yakalamak için yoğun çaba sarf edildiğini söyledi.

Basri, Bağdadi'nin Suriye'nin doğusunda, Irak sınırına yaklaşık 29 kilometre mesafedeki el Hacin bölgesinde gizlendiğini ifade etti.

Bağdadi'nin konumuyla ilgili bilgilerin tazeliğini koruduğunu aktaran Basri, Rusya, Suriye ve İran askerlerinden oluşan bir ekibin terör örgütü liderinin peşinde olduğunu vurguladı.

'HASEKE'YE BAĞLI ŞEDDADİ KASABASINDA OLABİLİR'

Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Resul de, Bağdadi'nin yaşadığının düşünüldüğünü kaydetti.

Resul'e göre Bağdadi, Fırat Nehri'nin doğusunda, Haseke'ye bağlı Şeddadi kasabasında olabilir, zira Bağdadi'nin çölde saklanması zor olmaz.

Rusya Savuma Bakanlığı, Haziran 2017'de, Bağdadi'nin öldüğü bilgisini doğrulamaya çalıştıklarını duyurmuştu. Kısa süre sonra ABD Savunma Bakanlığı, IŞİD liderinin öldüğünü açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, cuma günü Sputnik'e verdiği demeçte, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldüğünü gösteren somut bulgulara sahip olmadıklarını söylemişti.