'Barzani, Moskova’da Putin’le görüşecek'

© AFP 2018 / DMITRY KOSTYUKOV Rosneft, IKBY'ye 2.1 milyar dolarlık ön ödeme yaptı

IKBY Başbakanlık Ofisi’nden bir kaynak, Sputnik’e yapılan açıklamada, “Başbakan Barzani, 9 Mayıs’ta İkinci Dünya Savaşı’ndaki zaferin 73. yıldönümü kutlamalarına katılacak. Daha sonra Başbakan Barzani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le kişisel görüşme dahil üst düzey etkinliklere ve ikili istişarelere katılacak” dendi.

Kaynak, Moskova’yı ziyaret etme davetinin Rus petrol şirketi Rosneft Başkanı İgor Seçin’in talebi üzerine Kremlin’den gönderildiğini de sözlerine ekledi.