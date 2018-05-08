'Barzani, Moskova’da Putin’le görüşecek'

IKBY Başbakanlık Ofisi’nden bir kaynak, Sputnik’e yapılan açıklamada, “Başbakan Barzani, 9 Mayıs’ta İkinci Dünya Savaşı’ndaki zaferin 73. yıldönümü kutlamalarına katılacak. Daha sonra Başbakan Barzani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le kişisel görüşme dahil üst düzey etkinliklere ve ikili istişarelere katılacak” dendi.
© AFP 2018 / DMITRY KOSTYUKOV
Kaynak, Moskova’yı ziyaret etme davetinin Rus petrol şirketi Rosneft Başkanı İgor Seçin’in talebi üzerine Kremlin’den gönderildiğini de sözlerine ekledi.
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