İsrail ordusu savaşa hazır duruma getirildi

İsrail ordusu, Suriye'deki İran güçlerinin ‘sıra dışı aktivitesini' tespit ettiklerini, bu nedenle Golan Tepeleri'ndeki hava savunma sistemlerini hazır duruma getirdiklerini ve bomba sığınaklarının açılması emrini verdiklerini açıkladı.

Açıklamada, "Suriye'deki İran güçlerinin sıra dışı aktivitesini tespit ederek İsrail Savunma Ordusu, yerel yönetimlere Golan Tepeleri'ndeki bomba sığınaklarını açma ve kullanma emrini verdi" dendi.

İsrail ordusu, "Ayrıca savunma sistemleri hazır duruma getirildi. İsrail Savunma Ordusu güçleri saldırıya karşı alarma geçti" diye ekledi.İsrail ordusu, Suriye'den saldırılara karşı alarma geçirildi. Ülkedeki hava savunma sistemleri hazır duruma getirildi. Golan Tepeleri'nde bomba sığınakları açıldı.