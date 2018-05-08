Suriye hava savunması, İsrail'in saldırısını püskürttü

SANA'nın aktardığına göre, hava savunma sistemi Şam'ın güneyinde yer alan Kasva bölgesini hedef alan iki füzeyi etkisiz hale getirdi.

Image from the reported attack in the industrial area of Al-Kissweh south of #Damascus pic.twitter.com/zwMqNsvYcT — Danny Makki (@Dannymakkisyria) 8 Mayıs 2018

​Suriye ordusu kaynakları, saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiğini onayladı.

'İSRAİL UÇAKLARI LÜBNAN HAVA SAHASINDAN SALDIRDI'

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki uluslararası havalimanındaki bir kaynak, saldırı düzenlediği sırada İsrail savaş uçaklarının Lübnan hava sahasında bulunduğunu bildirdi.

Kaynak, "Saldırının yapıldığı saatte İsrail savaş uçakları Şuf ve Batı Bekâ üzerindeydi" dedi.

#BREAKING Assad regime claims it has intercepted two Israeli missiles that were fired towards a base in #Damascus area pic.twitter.com/N5eMDq5Gw8 — Guy Elster (@guyelster) 8 Mayıs 2018

​İsrail'in saldırısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yaptırımların yeniden devreye sokulacağı açıklamasının hemen ardından geldi.

Trump, İran'ı 'Hizbullah ve Hamas gibi terör örgütlerini finanse etmekle' suçlamıştı.

Trump "İran rejimi uzun yıllardır kaos ve terörü finanse etmiş bunun için kendi halkının zenginliğini kullanmıştır" ifadesini kullandı.