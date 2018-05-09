Nükleer anlaşma metni ve ABD bayrağı yaktılar: 'Trump'ın akli kapasitesinin olmadığını gösterdi'

İran devlet televizyonunun haberine göre, meclisin sabahki oturumunda bazı milletvekilleri, ABD aleyhinde 'Amerika'ya ölüm' diye sloganlar attı. ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesine tepki gösteren İranlı milletvekillerinden bazıları da meclisteki oturum sırasında ABD bayrağını ve nükleer anlaşma metnini yaktı.
Lawmakers in Iran burn a U.S. flag in parliament to protest Trump's nuclear deal exit #tictocnews pic.twitter.com/vDEocpSSVJ— TicToc by Bloomberg (@tictoc) 9 Mayıs 2018
Söz konusu anlaşma, eski Başkan Barack Obama döneminde İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri (ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa), Almanya ve İran arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanmıştı. Anlaşmaya imza koyan diğer ülkeler, eksiklerin giderilerek anlaşmanın korunması gerektiğini savunuyor.
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