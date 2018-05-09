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    ABD Başkanı Donald Trump

    Nükleer anlaşma metni ve ABD bayrağı yaktılar: 'Trump'ın akli kapasitesinin olmadığını gösterdi'

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Ortadoğu
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    İranlı milletvekilleri, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesine tepki göstererek, meclisteki oturum sırasında ABD bayrağını ve nükleer anlaşma metnini ateşe verdi.

    İran devlet televizyonunun haberine göre, meclisin sabahki oturumunda bazı milletvekilleri, ABD aleyhinde 'Amerika'ya ölüm' diye sloganlar attı. ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesine tepki gösteren İranlı milletvekillerinden bazıları da meclisteki oturum sırasında ABD bayrağını ve nükleer anlaşma metnini yaktı.

    ABD Başkanı Donald Trump, İran kararını açıkladı
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Trump: İran nükleer anlaşmasından çekiliyoruz, yaptırımlar yeniden geliyor
    Bu arada İran Meclis Başkanı Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmadan çekilme kararına "ABD'nin anlaşmadan çekilmesi, Trump'ın sorun çözmek için akli kapasitesinin olmadığını gösterdi" diyerek tepki gösterdi. Laricani, "İran Atom Enerjisi Kurumu, nükleer faaliyetlere yeniden başlamak için tamamen hazır olmalıdır" dedi.

    Eski ABD Başkanı Barack Obama
    © AFP 2018 / Jim Watson
    Obama'dan Trump'ın İran kararına ilk tepki : Ciddi bir hata
    Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmadan ayrıldığını ve İran'a ağır ekonomik yaptırımların yeniden hayata geçirileceğini belirtmişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise nükleer anlaşmanın diğer 5 ülke arasında devam edeceğini açıklamıştı.

    Söz konusu anlaşma, eski Başkan Barack Obama döneminde İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri (ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa), Almanya ve İran arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanmıştı. Anlaşmaya imza koyan diğer ülkeler, eksiklerin giderilerek anlaşmanın korunması gerektiğini savunuyor.

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    Etiketler:
    Nükleer anlaşma, Donald Trump, Ali Laricani, Hasan Ruhani, İran, ABD
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