Suudi hava savunması Husiler'in attığı füzeleri Riyad üzerinde önledi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir dizi şiddetli patlama sesi duyuldu. Suudi Arabistan Devlet Televizyonu Yemen'deki Husi milislerinin attığı 2 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından Riyad semalarında imha edildiğini duyurdu. Husiler saldırıyı doğruladı.

© REUTERS / Faisal Al Nasser Husiler Riyad'a balistik füze fırlattı

Suudi Arabistan Devlet Televizyonu hava savunma sistemlerinin Yemen'den atılan iki balistik füzeyi durduğunu açıkladı.

Reuters'in görgü tanıklarından aktardığına göre ise Riyad'da 4 adet patlama sesi duyuldu. AFP ise 2 patlama sesi duyulduğunu aktardı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü bu saldırıdan birkaç saat önce Yemen sınırındaki Cizan kentine de balistik füze atıldığını, bunun da hava savunma sistemlerince önlendiğini söyledi.

HUSİLER: EKONOMİK HEDEFLERE FÜZE SALDIRISI YAPTK

Husiler yaptıkları açıklama ile Cizan ve Riyad'a yönelik saldırıları doğruladı.

Açıklamada 'Burkan 2H' tipi balistik füze saldırılarının Riyad'daki liman bölgesi ile 'diğer ekonomik hedeflere' yönelik olduğu ifade edildi.

Son aylarda Yemen'deki Husi milisleri Suudi Arabistan'a füze saldırıları yapıyor, saldırıların çoğu Suudi hava savunma sistemleri tarafından engelleniyordu.

Suudi Arabistan ile müttefikleri Mart 2015'te başkent Sana ile ülkenin kuzeyini kontrol eden Şii Husi milislerine karşı, Birleşmiş Milletler'in (BM) meşru hükümet olarak tanıdığı Abdurabbu Mansur el-Hadi güçlerinin yanında savaşa girmişti.

O zamandan bu tana Husiler sınır bölgesinden Suudi Arabistan'a 100'den fazla füze attı.

BM, Batı ülkeleri ve Suud Arabistan İran'ı Husiler'e uzun menzilli balistik füze sağlamakla suçlamış, Tahran bu suçlamaları reddetmişti.