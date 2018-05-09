Böyle film tanıtımı olur mu?: IŞİD militanları Tahran'da AVM'yi bastı

Tahran'ın prestijli AVM'lerinden 'Kourosh Mall and Cineplex'i dün akşam 'IŞID militanları' bastı. Tekbir getiren silahlı ve korkunç görünümlü adamların IŞİD'le ilgili bir filmin tanıtımını yaptığının anlaşılmasının ardından korku dolu dakikalar yaşayan AVM müşterileri büyük tepki gösterdi.

İran'ın başkenti Tahran'daki en büyük alışveriş merkezlerinden birinde yapılan film tanıtımı ziyaretçilere korku dolu anlar yaşattı.

Dün akşam 'Kourosh Mall and Cineplex'i basan silahlı ve cihatçı görünümlü bir grup erkek, "Allahu Ekber!" diye bağırarak AVM'de turlamaya başladı. IŞİD'in Çeçen kökenli komutanlarından Ebu Ömer eş Şişani'yi çağrıştıran kızıl sakallı grup lideri de ata binmiş halde dehşete kapılmış insanların arasında dolandı.

In #Iran shoppers alarmed when a group of actors dressed as ISIS militants rode in on horses, promoting the film “#DamascusTime”, an Iranian movie "about the Islamic Republic’s fight against terrorism in #Iraq & #Syria"https://t.co/onySRTcVpy pic.twitter.com/YUf5POpy8P — Six Pillars (@6Pillars) 9 Mayıs 2018

IŞİD rüzgarı estiren grup, dehşete düşen AVM ziyaretçilerine saldırmayınca bir süre sonra insanlar bu tuhaf anları cep telefonlarına kaydetmeye başladı.

This is how people freak out to the fake ISIS stunt in a crowded mall in Tehran. #Damascus_Time pic.twitter.com/5p0OwaPFmx — Damascus Time Movie (@Damascus_Time) 9 Mayıs 2018

Sonunda bu kişilerin 'terörist' olmadıkları, İranlı yönetmen İbrahim Hatamikia'nın çektiği İran'ın Irak ve Suriye'de 'terörle mücadelesini' konu alan 'Şam Saatine Göre' filminin tanıtımını yapan oyuncular olduğu ortaya çıktı.

'SORUMLUSU KİM?'

Tuhaf reklam kampanyasına AVM ziyaretçilerinden sert tepki geldi.

Ziyaretçilerden biri, IŞİD militanı kılıklı adamlara öfkeyle bağırarak şunları söyledi:

"Ya kadınlar veya çocuklar sizin bu vahşi oyununuzdan korkup etkilenseler? Bu saçmalığın sorumlusu kim? Lanet olsun, sana bu şekilde giyinmeni kim söyledi? Bu kaosun sorumlusu kim?"

'İRAN DEVRİM MUHAFIZLARININ MESAJI'

Reklam, sosyal medyada da sert bir şekilde eleştirildi.

Here's the footage of the freaky ISIS stunt in Tehran. Apparently to promote the IRGC-funded film "In Damascus Time", but in fact to make people scared of possible ISIS presence in Iran pic.twitter.com/Z4dtVwiKQ7 — Reza Khaasteh (@Khaaasteh) 8 Mayıs 2018

Twitter kullanıcısı Farhad Rezaei (@Farhadrezaeii) "Bu şovun amacının reklam kampanyası olmadığı apaçık belli. Asıl hedefleri, 'İran Devrim Muhafızları Suriye'de IŞİD'e karşı savaşmasaydı, İran halkı IŞİD'le Tahran'da mücadele etmek zorunda kalırdı' mesajını iletmek'' dedi.

Isn't it the most stupid way of "advertisement" for a movie? disguising people like #ISIS marching with a horse in a mall to encourage people to watch "Damascus Time" by Ebrahim Hatamikia #Iran 😳🤨https://t.co/dE2vikhckz pic.twitter.com/N8kYksoMIJ — ERSHAD ALIJANI (@ErshadAlijani) 8 Mayıs 2018

​Borzou Daragahi (@borzou) şu tepkiyi verdi:

"İran Devrim Muhafızları'nın Suriye'deki mücadelesi hakkında film çekmek iyi bir fikir değil. IŞİD militanları kılığına girmiş oyuncular, Tahran'da alışveriş merkezini basıyor ve çocukları korkutuyor."

Reza Khaasteh (@Khaaasteh), IŞİD militanlarının İran'da olma ihtimaline karşı halkın korkmasına neden olunduğunu belirtti.

Damascus time, superproducción, pilotos iraníes contra el Daes en Siria. Los Guardianes de la Revolución invierten en cine y tv. Buen cine de acción de Hatamikia, pero propaganda política. pic.twitter.com/gPKp0fEkyD — José Maria Otero (@jmoterotimon) 1 Mayıs 2018

YÖNETMEN ÖZÜR DİLEDİ

Sosyal medyadaki binlerce öfke dolu mesajın ardından yönetmen İbrahim Hatamikia, reklam kampanyasından haberi olmadığını, bu dehşeti yaşamak zorunda kalan insanlara en içten şekilde özür dilediğini söyledi.

SÜLEYMANİ'NİN GÖZDESİ

Aylar önce filmin öngösterimlerine katılan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Hatamikia'yı çok sıcak şekilde tebrik etmesi dikkat çekmişti.

Kasım Süleymani, Şam Saatine Göre (2018) filminin yönetmenini tebrik ettihttps://t.co/oqyjHuBkoK pic.twitter.com/l0GQNLMzLj — Kültür Beşiği (@kulturbesigi) 15 Şubat 2018

ZARİF BÜYÜK HAYRANI

Zarif, Şam Saatine Göre filmini yönetmenle birlikte izleyip sosyal medyada övmüştü:

''Ülkemizin bu büyük yönetmeninin ‘Şam Saatine Göre’ isimli büyüleyici filmini izledik. Tam anlamıyla eşsiz bir eserdi.''