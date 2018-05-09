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    Şam Saatine Göre isimli İran filmi

    Böyle film tanıtımı olur mu?: IŞİD militanları Tahran'da AVM'yi bastı

    © Fotoğraf : Twitter
    Ortadoğu
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    Tahran'ın prestijli AVM'lerinden 'Kourosh Mall and Cineplex'i dün akşam 'IŞID militanları' bastı. Tekbir getiren silahlı ve korkunç görünümlü adamların IŞİD'le ilgili bir filmin tanıtımını yaptığının anlaşılmasının ardından korku dolu dakikalar yaşayan AVM müşterileri büyük tepki gösterdi.

    İran'ın başkenti Tahran'daki en büyük alışveriş merkezlerinden birinde yapılan film tanıtımı ziyaretçilere korku dolu anlar yaşattı.

    Dün akşam 'Kourosh Mall and Cineplex'i basan silahlı ve cihatçı görünümlü bir grup erkek, "Allahu Ekber!" diye bağırarak AVM'de turlamaya başladı. IŞİD'in Çeçen kökenli komutanlarından Ebu Ömer eş Şişani'yi çağrıştıran kızıl sakallı grup lideri de ata binmiş halde dehşete kapılmış insanların arasında dolandı.

    IŞİD rüzgarı estiren grup, dehşete düşen AVM ziyaretçilerine saldırmayınca bir süre sonra insanlar bu tuhaf anları cep telefonlarına kaydetmeye başladı.

    Sonunda bu kişilerin 'terörist' olmadıkları, İranlı yönetmen İbrahim Hatamikia'nın çektiği İran'ın Irak ve Suriye'de 'terörle mücadelesini' konu alan 'Şam Saatine Göre' filminin tanıtımını yapan oyuncular olduğu ortaya çıktı.

    'SORUMLUSU KİM?'

    Tuhaf reklam kampanyasına AVM ziyaretçilerinden sert tepki geldi.

    Ziyaretçilerden biri, IŞİD militanı kılıklı adamlara öfkeyle bağırarak şunları söyledi:

    "Ya kadınlar veya çocuklar sizin bu vahşi oyununuzdan korkup etkilenseler? Bu saçmalığın sorumlusu kim? Lanet olsun, sana bu şekilde giyinmeni kim söyledi? Bu kaosun sorumlusu kim?"

    'İRAN DEVRİM MUHAFIZLARININ MESAJI'

    Reklam, sosyal medyada da sert bir şekilde eleştirildi.

    Twitter kullanıcısı Farhad Rezaei (@Farhadrezaeii) "Bu şovun amacının reklam kampanyası olmadığı apaçık belli. Asıl hedefleri, 'İran Devrim Muhafızları Suriye'de IŞİD'e karşı savaşmasaydı, İran halkı IŞİD'le Tahran'da mücadele etmek zorunda kalırdı' mesajını iletmek'' dedi.

    ​Borzou Daragahi (@borzou) şu tepkiyi verdi:

    "İran Devrim Muhafızları'nın Suriye'deki mücadelesi hakkında film çekmek iyi bir fikir değil. IŞİD militanları kılığına girmiş oyuncular, Tahran'da alışveriş merkezini basıyor ve çocukları korkutuyor."

    Reza Khaasteh (@Khaaasteh), IŞİD militanlarının İran'da olma ihtimaline karşı halkın korkmasına neden olunduğunu belirtti.

    YÖNETMEN ÖZÜR DİLEDİ

    Sosyal medyadaki binlerce öfke dolu mesajın ardından yönetmen İbrahim Hatamikia, reklam kampanyasından haberi olmadığını, bu dehşeti yaşamak zorunda kalan insanlara en içten şekilde özür dilediğini söyledi.

    SÜLEYMANİ'NİN GÖZDESİ

    Aylar önce filmin öngösterimlerine katılan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Hatamikia'yı çok sıcak şekilde tebrik etmesi dikkat çekmişti.

    ZARİF BÜYÜK HAYRANI

    Zarif, Şam Saatine Göre filmini yönetmenle birlikte izleyip sosyal medyada övmüştü:

    ''Ülkemizin bu büyük yönetmeninin ‘Şam Saatine Göre’ isimli büyüleyici filmini izledik. Tam anlamıyla eşsiz bir eserdi.''

    Etiketler:
    Şam Saatine Göre, Şam Saatine Göre, IŞİD, İbrahim Hatamikia, İran
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