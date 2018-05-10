İsrail-Suriye sınırında patlama sesi duyuldu, sirenler çalıyor

İsrail-Suriye sınırında yer alan Golan Tepeleri'nde sirenlerin aktive edildiği ve patlama sesleri geldiği belirtildi.

İsraillilerin sığınaklara girmeleri yönünde uyarıldığı belirtilirken, sosyal medya kullanıcıları İsrail tanklarının Suriye mevzilerini vurduğu ve Suriye toplarının ise İsrail hedeflerini bombaladığını ifade etti.

Several sirens sounded in the area of the Golan Heights. The details are being looked into and will be given shortly — IDF (@IDFSpokesperson) 9 Mayıs 2018

​Yükselen gerilim üzerine İsrail Savunma Kuvvetleri bölgeye araç, cephane ve asker sevketmeye başladı.

BREAKING NEWS: Footage allegedly from the Golan Heights in Northern Israel; Significant bombardments can be heard in the beginning of the video. pic.twitter.com/EQljNu5fvZ — BNL NEWS (@BreakingNLive) 9 Mayıs 2018

​İsrail Ordu radyosu ise Suriye'deki 'İran yanlısı milislerin' Golan'daki İsrail hedeflerine füze fırlattığı açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump dün, İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini açıklamış ve İran'ı terörü finanse etmekle suçlamıştı.