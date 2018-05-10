Arap Endeksi sonuçları: Arapların yüzde 30'u yardıma muhtaç

Arap Araştırma ve Siyaset Çalışmaları Merkezi'nin hazırladığı '2017 Arap Endeksi' sonuçları, Arap ailelerinin yüzde 30'unun ihtiyaç sahibi olduğunu ortaya koydu.

© REUTERS / Abdel Hadi Ramahi BAE: Arap ülkeleri, Suriye krizinde stratejik hatalar yaptı

Arap ülkelerinde periyodik olarak gerçekleştirilen bir anket olan "Arap Endeksi'ne" 11 Arap ülkesinden 18 bin 830 kişi katıldı.

Ankete katılan Arap ailelerinin yüzde 46'sı gelirlerinin temel ihtiyaçlarını karşıladığını ancak birikim yapamadıklarını, yüzde 30'u, gelirlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini, çoğunlukla gelen yardımlarla hayatlarını idame ettirdiklerini ifade etti.

ARAPLARIN YÜZDE 17'Sİ DEMOKRASİYE KARŞI

Söz konusu endekse göre katılımcıların yüzde 74'ü demokratik sistemi benimserken yüzde 17'si buna karşı çıktı.

Arap ülkelerinde yaşanan devrimlere de yer verilen endekste katılımcıların büyük çoğunluğu devrimlere olumlu yaklaşırken sadece yüzde 3'lük bir kesim bunun bir komplo olduğu görüşünü savundu.

YÜZDE 37, 'ARAP DEVRİMLERİ BİTTİ, ESKİ REJİMLER GERİ GELDİ' DİYOR

'Arap devrimlerinin' geleceğiyle ilgili ise katılımcıların yüzde 45'i devrim sürecinin halihazırda bir tökezleme döneminden geçtiği ancak hedefine ulaşacağını, yüzde 34'ü ise devrimlerin sona erdiğini ve eski rejimlerin yeniden yönetime geldiğini dile getirdi.

Endekste, Arapların yüzde 87'sinin İsrail'i tanımadığı ortaya çıktı.

İSRAİL VE ABD'Yİ TEHDİT GÖRENLERİN ORANI YÜZDE 67, İRAN'I TEHDİT GÖRENLERİN ORANI İSE YÜZDE 10

Ulusal güvenlik konusunda ise katılımcıların yüzde 67'si İsrail ve ABD'yi, yüzde 10'u ise İran'ı en büyük tehdit unsuru olarak gösterdi.

IŞİD'E YAKLAŞIM

Yüzde 92'si IŞİD'e muhalif olduğunu, yüzde 3'ü olumlu, yüzde 2'si ise çok olumlu yaklaştığını belirtti. Yüzde 42'si insanları IŞİD'e katılmaya sevk eden faktörlerin altında yoksulluk, işsizlik, baskıcı politikalar ve toplumsal eşitsizliğin yattığını kaydetti.