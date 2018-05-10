Arap Endeksi sonuçları: Arapların yüzde 30'u yardıma muhtaç

Ankete katılan Arap ailelerinin yüzde 46'sı gelirlerinin temel ihtiyaçlarını karşıladığını ancak birikim yapamadıklarını, yüzde 30'u, gelirlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini, çoğunlukla gelen yardımlarla hayatlarını idame ettirdiklerini ifade etti.
ARAPLARIN YÜZDE 17'Sİ DEMOKRASİYE KARŞI
Söz konusu endekse göre katılımcıların yüzde 74'ü demokratik sistemi benimserken yüzde 17'si buna karşı çıktı.
Arap ülkelerinde yaşanan devrimlere de yer verilen endekste katılımcıların büyük çoğunluğu devrimlere olumlu yaklaşırken sadece yüzde 3'lük bir kesim bunun bir komplo olduğu görüşünü savundu.
YÜZDE 37, 'ARAP DEVRİMLERİ BİTTİ, ESKİ REJİMLER GERİ GELDİ' DİYOR
Endekste, Arapların yüzde 87'sinin İsrail'i tanımadığı ortaya çıktı.
İSRAİL VE ABD'Yİ TEHDİT GÖRENLERİN ORANI YÜZDE 67, İRAN'I TEHDİT GÖRENLERİN ORANI İSE YÜZDE 10
Ulusal güvenlik konusunda ise katılımcıların yüzde 67'si İsrail ve ABD'yi, yüzde 10'u ise İran'ı en büyük tehdit unsuru olarak gösterdi.
IŞİD'E YAKLAŞIM
Yüzde 92'si IŞİD'e muhalif olduğunu, yüzde 3'ü olumlu, yüzde 2'si ise çok olumlu yaklaştığını belirtti. Yüzde 42'si insanları IŞİD'e katılmaya sevk eden faktörlerin altında yoksulluk, işsizlik, baskıcı politikalar ve toplumsal eşitsizliğin yattığını kaydetti.
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